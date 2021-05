Garcigrande se revaloriza en Madrid: ninguna ganadería fue capaz de seguirle el ritmo en Vistalegre

La cita de San Isidro en Vistalegre era el gran reencuentro del toreo. Y un examen para todos en el gran circuito de la temporada. Veinte meses después y con una pandemia por medio. De Madrid salió revalorizado el hierro salmantino de Garcigrande, que tras el triunfo con El Juli en Las Ventas en el festival del 2 de mayo (dos orejas a Picante), lo remachó en la cita de San Isidro, en el exilio de Carabanchel: De los tres astados a los que se les cortó las dos orejas en corrida de toros, dos fueron de Justo Hernández y alguno más estuvo ligado a otros de los sucesos de esta primera gran feria después del forzado parón por el coronavirus. Roca Rey desorejó a Semillero el día que Pablo Aguado paró el tiempo con Ropasito (también de Garcigrande), en una antología a la verónica que ya ha hecho historia. Hubo más, porque El Juli le cortó las dos orejas a Tabernero, el quinto del pasado sábado; en un espectáculo en el que Juan Ortega toreó al ralentí a Impulsivo y a Bucanero. Todos eran de Justo Hernández. Cinco acontecimientos inolvidables en los ocho toros que lidió en el serial. Garcigrande entró en escena como antes de la pandemia, ligado a las tardes estelares. Nadie fue capaz de seguirle el rastro en Vistalegre.

“Ha habido suerte”, reconoce Justo Hernández con la humildad y la sencillez de siempre, delegando toda la resposabilidad de los triunfos de sus toros en los toreros: “Siempre quieres más, pero no me puedo quejar”, y reconoce sus miedos previos por la “incertidumbre” que suponía este tiempo en el que apenas se lidió nada: “Era un misterio ver qué pasaba... Estábamos todos en la parrilla de salida. Por suerte, se han resuelto las cosas bien, pero esto es muy largo, solo es el principio”. Justo Hernández asi los vio: “Roca Rey estuvo muy bien con un toro bravo y muy complicado, lo toreó muy por abajo, no permitía errores. Hizo una gran faena, de mérito y valor, se lo pasó muy cerca”. Él solo saca a luz el recuerdo inolvidable de Pablo Aguado: “Toreó tan despacio que todo el mundo salió toreando de la plaza”. Pasa a la tarde del sábado, en la que lidió el encierro completo: “Morante no tuvo suerte, le tocó uno flojo y el otro fue el peor. El Juli, tuvo un toro con clase que se acabó pronto y en el último hizo una faena histórica. Se le ve una evolución y un regusto espléndido, incluso toreando con arte, ofreciendo algo distinto a la imagen que se tiene de él, aunque los que le conocemos sabemos que es un artista integro. Y Ortega, que pinchó, toreó de manera maravillosa”.

Todo ello en un ciclo en el que mandaron los cinqueños. De los 66 toros lidiados, solo cuatro fueron cuatreños. Justo Hernández ofrece su visión y muestra sus preferencias: “El cinqueño deja de tener tanta movilidad, empieza a ser más formal. En mi caso me ayuda más, los cuatreños a veces carecen de esa fijeza y dan guerra para mantenerlos quietos. Siempre nos han ido bien los cinqueños. Esta es una oportunidad de oro de para lidiarlos así”.