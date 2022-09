Garcigrande echa un borrón en la segunda de Feria

Lo mejor de la tarde fue la brevedad, lo peor la mala presencia de un encierro, anovillado, pobre de defensas y sin cuajo al que encima no le acompañó el juego, más que deficiente. Echó un borrón Garcigrande en la Feria, pese a la buena condición de Guantanamero, el toro con el que debutó Rufo en La Glorieta, que no subió la media para librar del suspenso rotundo a Justo Hernández.

La tarde volvió a servir para que el público de La Glorieta volviera a quedar en evidencia. Se protestó con denuedo un toro por ¡manso! el segundo de nombre Castaño. No se supo valorar con el mérito y la importancia que tuvo el formidable puyazo que le propinó Francisco María a ese toro en una de sus huidizas oleadas, en plena ira del respetable, cuando se agarró con fortaleza, con maestría y con poder ante la indómita y temperamental acometida del toro al sentir el castigo del hierro y le llevó con violencia desde la puerta de cuadrillas hasta casi el tendido 2. El público, sin embargo, aplaudió un par de banderillas, el primero de Sergio Blasco, al tercer toro que quedó casi en la paletilla e incluso le obligaron a saludar una ovación que no venía cuento; y después se pidió con auténtico frenesí el doble trofeo para Rufo de aquel Guantanamero, con el que hizo su presentación en La Glorieta, que además también fue atendida por el palco. Se fueron sucediendo los despropósitos poco a poco en una tarde que jamás terminó de enganchar.

Tomás Rufo hizo su presentación en Salamanca literalmente cojo, renqueante de la cornada sufrida apenas cuarenta y ocho horas antes en Valladolid y que le obligó a pasar por la enfermería ayer en dos ocasiones, a mediodía primero y una hora antes de hacer el paseíllo después. Estuvo a merced de sus toros en más de una ocasión por mor de sus limitación física. Aún así fue el único que logró ponerle calor a la tarde, más allá de la generosidad con la que se le dio la bienvenida a una plaza que se le entregó sin reservas. Su faena fue una montaña rusa de subidas y bajadas, no hubo una tanda rotunda ni redonda hasta la séptima, con la derecha, con la que firmó el epílogo de su obra. Ahí si se impuso con verdad y autoridad a su oponente, ahí remató los muletazos en la cadera, ahí le exigió con la muleta poderosa por abajo, ahí brilló con autoridad uno de los pocos fogonazos de la tarde, entre otras cosas porque le puso el compromiso y se había ceñido en los embroques como no había hecho en las seis que le precedieron. Antes, todo había brillado con intermitencia, había tirado demasiadas líneas rectas en los muletazos, recorrido demasiada plaza con un toro que, hasta entonces, había sido el primero que salía en son de paz. Ni el codicioso primero con el que se afanó El Juli a base de arrebatos, ni el complicado, arisco y reservón tercero, que hizo pasar las de Caín a Mambrú en la brega y sudar miedo a Duarte y Blázquez con los palos. La tarde parecía arrancar por unos derroteros que casi nadie esperaba. El Juli templó los ánimos y puso el orden que había alterado en los primeros tercios el Exiliado que abrió la tarde, con el que pese a sus buenos deseos nunca llegó a cruzar la línea de fuego ni a pisar los terrenos que queman; y Manzanares le entregó más tiempo y paciencia de la que merecía Castaño, el segundo, después de un arranque de faena con autoridad y poderosas trincheras con las que trató de bajarle los humos. Ni siquiera eso fue suficiente. Por la izquierda no tenía ni uno, cuando lo intentó en las postrimerías se le fue al pecho con descaro. Se dio más coba de la que merecía, tanto que ese largo empeño lo pagó y por eso le costó cuadrarlo más de la cuenta.

Con ese panorama entró Rufo en escena y se le premió con generosidad. Con el sexto empleó demasiado tiempo para sortear las descompuestas y desclasadas embestidas que no humillaron jamás, que viajaron sin entrega ni destino y que hicieron vivir la faena en un ¡ay!, porque entonces Rufo ya estaba mucho más limitado aún físicamente. El Juli se descaró con un espectador cuando le recriminó la colocación en plena faena de muleta en un trasteo que no terminó de lanzarse, en el que siempre esperó con la muleta retrasada, empleó el zapatillazo en el cite y, en ese medio muletazo, trató de alargarlo del embroque en adelante con más voluntad que otra cosa. Manzanares no tuvo ni una sola opción con Burbujito, el quinto; un toro que se puso escarbador y a la defensiva casi antes de empezar y que no le dio opción de nada más que matarlo de una soberbia estocada. Eso, y un par memorable de Fernando Sánchez a Guapito, el sexto, fueron otros de los de los detalles de una tarde en la que Garcigrande echó un borrón. Y con él se descalabró casi todo.