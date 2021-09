GALERÍA | Los tendidos en la novillada de la Feria

Sorprendía a muchos el jueves, en la primera de abono de la Feria, que al acabar el paseíllo sonara el himno nacional. Una gran iniciativa, que en Guijuelo es ley y que en Salamanca encaja perfectamente. Era tarde de relumbrón, de fiesta y de glamour. Ayer, todo lo contrario: austeridad y poca risa. Un funeral en el que nos quedamos sin escucharlo. Había huecos en los burladeros, lo nunca visto.

Los aficionados estuvieron más apáticos que nunca sin ni siquiera reconocer el arrimón del mexicano. Parecía Las Ventas.

La tarde entonces fue para los profesionales y para el abono. Era novillada y con televisión de por medio, así que lo esperado. Ahora se prodiga mucho por el Campo Charro la torera Cristina Sánchez, que apodera a uno de los valores emergentes de la Escuela de Tauromaquia, Raquel Martín. Siguieron el festejo en el tendido 8 con el hijo de la madrileña. Cerca de ellas, también en este mismo tendido, la ilustre ganadera Pilar Majeroni, a la que siempre da gusto ver en la plaza, junto a su hija María José Sánchez y su nieta María. Otros criadores pusieron la sabiduría en el 7. Por allí se vio a José Ignacio Charro o o Juan Ignacio Pérez Tabernero, que por la mañana en el sorteo estaba tranquilo pero que a medida que se acerca hoy la lidia de sus toros en Salamanca se le habrá puesto ya el nudo en el estómago. Los nervios no desaparecen ni con la experiencia ni con la excelencia. A pocas butacas de ellos el ledesmino Ignacio López Chaves, que no terminó la tarde muy satisfecho. Vidal García Tabernero, de Toros de Orive, tampoco no perdió detalle de lo ocurrido en familia. Otros criadores a los que se pudo ver en La Glorieta fue a los Canario, Manuel Santiago padre e hijo, que siguieron la novillada desde una delantera del 1, misma zona escogida por Rafa Iribarren, de José Cruz, que presenció el espectáculo junto a su mujer, Olga Jerez, y la familia Casasola que lo sigue desde su tradicional localidad de balconcillo esta vez en compañía de Domingo López Chaves. Muy cerca de ellos el gran Silvestre Sánchez Sierra, que siempre que puede acude a su tierra y que presume de charrería en Cataluña. Un gran aficionado que pisa la plaza sin mirar el cartel.

Y buenos aficionados son Rafael Sánchez Olea y Emilia Riesco, que presenciaron el festejo en un balconcillo de sombra, que es para mí la mejor localidad de la plaza, muy cerca del presidente del Banco de Alimentos, Godofredo García, que es un gran taurino, y del concejal de Turismo de Salamanca, Fernando Castaño.

Desde Miróbriga y el Campo Charro acudieron a ver a los paisanos muchos valientes, que ocuparon el tendido 5 y que vivieron con estupor como la Policía Nacional tuvo que intervenir en el 7 tras la lidia del segundo novillo para zanjar una polémica generada por el uso de las mascarillas. Dos personas se las quitaron para encenderse un cigarro y rápidamente la seguridad les pidió que dejaran de fumar y se cubrieran con el tapabocas. El desencuentro provocó la entrada de media docena de agentes que consiguieron calmar a los aficionados y continuar con normalidad con el desarrollo del festejo. Esto despertó del letargo a buena parte de la plaza, más pendiente del regreso hoy de las figuras que de los jóvenes aspirantes.