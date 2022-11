Galache recibe el Toro de Oro y alerta de la crítica situación de los ganaderos

Por encima de las distinciones Francisco Galache alzó la voz: “Los premios se agradecen, pero a los ganaderos nos preocupa el presente. Y la realidad es que si esto sigue así, en veinte años seguirá existiendo el trofeo del Toro de Oro pero entonces ya no habrá ganaderos para recibirlo”. Así de rotundo se mostró al recoger la XLVI edición del Toro de Oro que otorga la Junta de Castilla y León. Administración contra la que cargó ante la crítica situación en la que se encuentran los ganaderos de extensivo: “Es urgente un giro de 180 grados, ante una situación, la actual, en la que es imposible mantener las explotaciones”.

La voz de alarma no sorprendió por su evidencia y contó con el beneplácito y asentimiento de las decenas de ganaderos presentes. Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, recogió la reivindicación y lanzó su compromiso para “ayudarles a salir adelante”, afirmó, tras manifestarse sabedor de la dura situación actual por la que atraviesan: “No somos ajenos a la dificultad de un sector que han ido encadenando una crisis tras otra”. Dijo que su compromiso es “ayudar y avalar al sector para garantizarle el futuro”, antes de comprometerse a “potenciar” las ayudas. A las buenas palabras y a ese compromiso ahora le faltan los hechos para tratar de evitar esa profecía que lanzó Francisco Galache no solo sabedor sino sufridor del día a día del campo.

A Hernandinos se marchó, por segundo año consecutivo, el Toro de Oro con el que el organismo regional premió esta vez en su XLVI edición a Chillón como el más bravo de los lidiados en La Glorieta en 2022. De ese ciclo, Galache alabó el excelente nivel que se vio en todas las divisas, así como la “generosidad” de López Chaves para lucir el juego de Chillón. Un astado de una excelente calidad y bravura que, dijo Galache, es obra y fruto de la simiente genética que buscaron y lograron sus antecesores ganaderos, en referencia a su padre, a su tío y a sus abuelos, para los que tuvo un sentido recuerdo. Además, hizo una férrea defensa del toro bravo como “guardián de la dehesa” antes de lanzar su voz de auxilio para poder seguir desempeñando su alquimia ganadera.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León definió a la ganadería y al toreo como un “sector fundamental” al que defienden sin tapujos; aunque muchas veces, dijo, se lo echen en cara: “Lo vamos a seguir haciendo”, ratificó antes de pronunciar que el toreo es “la identidad de España y una manifestación histórica, artística y cultural” que les llena de orgullo. Aseveró que “la tauromaquia es el arte de las artes”. “Queremos impulsarla ante sus enemigos confesos que, por otro lado, no protegen al animal. Elganadero es quien de verdad se preocupa por su bienestar y su dignidad”, afirmó en referencia a animalistas y antitaurinos a los que tildó de “mascotistas”.

Tanto Galache como García Gallardo no dejaron pasar su comparecencia pública para mostrar su apoyo ante el dolor que está sufriendo la familia ganadera de Ignacio López Chaves tras la trágica muerte de su hijo hace una semana. Ambos se sumaron al duelo antes de que el auditorio tributara una sentida ovación en su recuerdo.