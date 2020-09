La Feria de Salamanca este año se sigue escribiendo de recuerdos. Blanco y negro. El día 15, que siempre fue fecha clave en la confección de los carteles del ciclo charro. El día más deseado en las negociaciones reservadas y privadas de los despachos, entre empresa y apoderados de antes. Como un secreto escondido y misterioso que nadie supo descifrar pero que, antaño, a ese día era al que todos se aferraban para imponer su mando. Al parecer era la jornada en la que siempre más público acudía a La Glorieta. Fuera el día que fuera. Hoy se buscan los fines de semana. Un día me lo confesó el maestro Capea: “No se porqué ese siempre era el mejor día de la Feria, la jornada en la que más gente iba a los toros en Salamanca. Y todos nos peleábamos por esa fecha”. El Niño de la Capea debutó como matador de toros en La Glorieta en 1972 y no falló a un solo abono toreando hasta 1988, incluido. Figura máxima. Diecisiete ferias consecutivas (a las que añadiría después, tras su reaparición, las de 1991, 1992 y 1993) y se anunció un 15 de septiembre en una decena de ellas, siendo fecha fija sobre todo en la década de los setenta. Del 73 al 79 siempre la eligió, salvo en 1975. Y lo hizo también 1982, 1983 y 1985. No le faltaba razón al maestro. Esa jornada, además, de los carteles y de los añorados llenos de décadas pasadas tiene, además, la estela de grandes tardes de triunfo. No en vano, en el último medio siglo de Feria, en 29 ediciones se abrió la puerta grande por, al menos, un torero. Desde 1970 hasta la edición del año pasado, se otorgaron 48 pasaportes para salir hombros a 31 diestros diferentes. De todos, Manuel Benítez ‘El Cordobés’ marcó los dos triunfos más contundentes: de los tres rabos que paseó por el ruedo charro, dos los cortó un 15 de septiembre. En 1970 de un toro de Martínez Elizondo, además de tres orejas; y el otro al año siguiente (1971) de otro astado de Manuel Arranz, más cuatro orejas. Sin embargo, no fue el revolucionario genio cordobés el que más triunfó en la misteriosa fecha del 15 de septiembre en La Glorieta. Ese honor, lo tiene Miguel Ángel Perera, con cuatro salidas por la puerta grande, de las seis que tiene en su palmarés en este escenario, con la ganadería de Montalvo como principal aliada: dos orejas de Brivón en 2016 y otras tantas de Cortador en 2017; antes había logrado tres trofeos de Vellosino en 2006 (Tortano y Campanero) y el mismo botín de Garcigrande (Colocado y Rocoso) en 2014. Sin embargo, Perera también sufrió, en esta plaza y en esta fecha, uno de los mayores percances de su carrera, con la gravísima cornada en estómago que le infirió Boticario, de Domingo Hernández, cuando lo saludaba de capote con las dos rodillas en tierra. En el palmarés triunfal del 15 de septiembre le siguen al diestro extremeño, con tres puertas grandes, Francisco Rivera ‘Paquirri’ (1972, 1973 y 1979), Julio Robles (1977, 1985 y 1988), Enrique Ponce (1998, 1999 y 2017) y Julián López ‘El Juli’ (2010, 2012 y 2014).

El último 15 de septiembre, la ganadería de Núñez del Cuvillo rompió la hegemonía de una década con sólo divisas del Campo Charro abasteciendo los festejos taurinos de La Glorieta. Hasta entonces, la última referencia de un encierro no salmantino la tenía Torrealta, tras lidiar en 2012. De la hemeroteca también resaltan media docena de toros que un 15 de septiembre en La Glorieta fueron premiados con el pañuelo azul de la vuelta al ruedo en el arrastre: Cigarrero, de Manuel San Román (1995), Talador de Capea (2005); Almirón y Treinta y Cinco de Domingo Hernández (2014) y Brivón y Cortador, ambos de Montalvo, premiados en 2016 y 2017 respectivamente.

Un 15 de septiembre de 2018 Juan José Padilla se despidió de la afición de La Glorieta, fecha en la que se reencontró con su afición López Chaves, tras siete años de ausencia en el ciclo charro; en él y en esta misma jornada del 15 tomó la alternativa (1998) de manera triunfal cortando tres orejas a un encierro de Capea. El mismo resultado y con la misma ganadería que logró al año siguiente (1999) Juan Diego que también, aunque este de manera improvisada, sin estar anunciado tras coger la sustitución de El Juli la noche anterior, se doctoró en esta plaza y en este día. Y un 15 de septiembre debutaron como matadores de toros en La Glorieta hasta ocho matadores de toros: Rafael Camino (Montalvo, 1986); Niño de la Taurina (Salvador Domecq, 1989); Enrique Ponce (Dionisio Rodríguez, 1992); El Cordobés y Víctor Puerto (Francisco Galache, 1996); Eduardo Gallo (El Pilar, 2004), que fue el único de todos que logró salir a hombros en su debut, y David Mora y Juan del Álamo (Torrealta, 2011). Precisamente, Juan del Álamo protagonizó la tarde triunfal de 2014 de los ocho toros de Garcigrande, que lidió junto a Ponce, El Juli y Miguel Ángel Perera, en la que todos menos el maestro valenciano salieron a hombros. En cinco ocasiones, en la historia del último medio siglo, la terna logró el pleno de los tres diestros en volandas: 1971 (El Cordobés, Sebastián Martín ‘Chanito’ y Miguelín, con toros de Arranz), 1977 (Manzanares, El Niño de la Capea y Julio Robles, con reses de Francisco Galache a las que se cortaron trofeos, nueve en total, a todos los toros), 2012 (Hermoso de Mendoza, El Juli y Alejandro Talavante, con astados de Capea para rejones y Garcigrande a pie), 2013 (Hermoso, Manzanares y Talavante, con los mismos hierros que el año anterior) y 2017 (Ponce, Perera y Ginés Marín, con reses de Montalvo). Dos maestros, Paquirri y Capea protagonizaron un vibrante mano a mano, tras la baja de Diego Puerta, en 1973, con llenazo en los tendidos y el triunfo del salmantino que se impuso con cuatro orejas a las tres que paseó el de Barbate.

Curiosamente, aunque esta predilección del 15 de septiembre entre las preferidas de las figuras para torear en Salamanca fue costumbre de antaño, ha sido en la última década cuando se ha logrado la mayor regularidad en los triunfos. No en vano, desde que El Juli le cortó las dos orejas a Gaditano, un sobrero de Torrealta, en el abono de 2010, todos los seriales siguientes, salvo en 2011, se abrió siempre la puerta grande del coso charro: Hermoso de Mendoza, Alejandro Talavante, Manzanares, Miguel Ángel Perera, Juan del Álamo, Sebastián Castella, Enrique Ponce, Ginés Marín, Antonio Ferrera o López Chaves fueron los protagonistas. Ganaderías, toros, toreros, percances y triunfos de la historia de una fecha estelar en en el coso de la avenida de San Agustín. En el último medio siglo, la edición de 2003 fue la única en la que un 15 de septiembre no hubo toros en La Glorieta, en aquella ocasión se adelantó la cartelería y el abono se celebró del 7 al 14. Este 15 no hubo toros como no los ha habido ningún día ya que el coronavirus fulminó las celebraciones taurinas en un teatro de sueños, ovaciones y broncas que vive en silencio su septiembre más triste.