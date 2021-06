Enrique Ponce anuncia su retirada de los ruedos por “un tiempo indefinido”

El matador de toros valenciano Enrique Ponce ha anunciado este lunes la decisión de retirarse de los ruedos por “un tiempo indefinido”. La decisión la ha tomado después de sus triunfos en Alicante o León y un día antes de hacer el paseíllo en la plaza de toros de Burgos.

En el comunicado remitido a los medios de comunicación el diestro asegura: “A quienes durante más de tres décadas me han acompañado: Lo primero que quiero deciros es gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolver al mundo del toro lo que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido”.