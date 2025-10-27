Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Julio Norte ovacionado por sus compañeros en su vuelta al colegio tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix. ALMEIDA

Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix

Sus compañeros del Montessori le han recibido con una ovación y un pasillo. Lo ha hecho todavía con una sonda puesta pero con las ganas de poco a poco empezar a hacer vida normal

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:13

Una tremenda ovación y un pasillo de compañeros han dado la bienvenida a la normalidad a Julio Norte. El novillero salmantino se ha reincorporado este lunes a sus clases de Segundo de Bachillerato en el colegio Montessori, 35 días después del gravísimo percance sufrido en la feria de Moncalvillo de San Agustín de Guadalix.

Pese a las recomendaciones médicas de continuar con el reposo, ha decidido volver a las aulas con espíritu de «superación y entusiasmo». Sobre todo, porque continúa con una sonda derivada de la herida, ya que la lesión en la vejiga aún no ha cerrado completamente, pero su deseo de recuperar la rutina y compartir el día a día con sus compañeros ha pesado más que las limitaciones físicas.

Cabe recordar que Julio Norte resultó gravemente herido durante la lidia del primer novillo de su lote, perteneciente a la ganadería de Victoriano del Río. El parte médico fue impactante y señalaba lo siguiente: «Herida por asta de toro de 4 centímetros de diámetro en región perianal, con una trayectoria ascendente de 15 centímetros que alcanza cavidad abdominal, afectando la vejiga. Pronóstico: muy grave.»

