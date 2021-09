Emilio de Justo debuta este sábado en La Glorieta: “Salamanca es la que más sabe de toros”

Duro es todo, igual que es muy bonito ver como creces. Es duro, pero motiva y reconforta lograr objetivos. El toreo siempre ha sido así, la dureza va a existir siempre, nadie regala nada. Y mi carrera está siendo así. Me queda mucho por delante, mucho que crecer. Estoy orgulloso porque lo que tengo ha sido a base de creer en mí y de dar lo mejor de mí. Y gracias a eso, los aficionados, la prensa lo ha visto y me ha ayudado a esa ascensión.

Esas etiquetas la ponen los aficionados. Es más, me obsesiono con mis defectos. De los compañeros me fijo en todos y cojo lo bueno. Por ejemplo, de El Juli, la capacidad. Ahora, cuando he empezado a torear más seguido y estoy en las ferias, me doy cuenta de la responsabilidad, lo que pesa estar ahí y lo que te juegas. Ver a un torero como Julián que lleva 20 años en la cima dando la cara y mantener ese status es para admirarlo eternamente. Como Ponce...

¿Qué tiene Emilio de Justo que no tenga el resto y qué le gustaría tener que aún no tenga?

Los que torean bien me motivan todos. Nunca he toreado con El Juli y me hace mucha ilusión hacerlo el 2 de octubre en Madrid. Siempre tuve una admiración grandiosa. Lo que ha logrado ha sido tremendo y eso estimula.

El público de Salamanca es tan buen aficionado, tan entendido y sabe tanto de toros que no hace falta presentaciones. Aquí no se puede venir con pamplinas. Esa tarde debe de ir, y va a ir, por su propio peso para disfrutar del toreo. A mí me hace una ilusión tremenda torear en una plaza con tanta leyenda. Creo que mi forma de torear y sentir el toreo, si viene a favor, puede caer bien en La Glorieta. Les diría eso, que pueden sentirse identificados con mi forma y yo con la manera de ellos de entender el toreo.

Las dos cosas, depende de para qué. La experiencia, madurez te hace ver las cosas de manera clara y realista. Y eso ayuda. Tantos años estar parado, como ha sido mi caso, me hizo saber que el tren pasa y no te puedes bajar. Como hándicap, los años no pasan en balde y uno va cumpliendo años y todo tiene su recorrido en la vida. Pero también te digo que además de capaz, me siento joven, fuerte, ilusionado. Mientras esté como estoy ahora, voy a seguir toreando hasta los 70 (risas).

Sentí que es una plaza que no es fácil, que exige que todo sea bueno y de calidad. Lo bueno de Salamanca es que mide al torero respecto al toro que tiene delante. Es como debe de ser. Sabe ver y valorar al animal y, en función de él juzgar al torero. Eso no pasa en todos los sitios.

Nunca había estado y en 2019 tuve la suerte de ver una corrida de toros. Me fui con la sensación de que es una plaza con un punto de exigencia grande. Sabe lo que pasa y porqué suceden las cosas. Quizá Sevilla y Salamanca sea donde más se sabe de toros, y lo percibimos. Es una plaza que no será fácil de conquistar pero que, si se llega a sentir identificada con un torero, se entrega sin reservas. Aquí gusta el toreo bueno y de clase, la entrega también la saben valorar. Gustan las cosas buenas y hay paladar para saber apreciarlo.

Imagínate. En Valero tuve grandes sensaciones y en Guijuelo lo que viví fue precioso. La afición me mostró mucho respeto y cariño. Me sentí muy identificado con el público y creo que ellos con mi toreo. Fue una tarde muy, muy bonita. Ojalá sea una antesala ilusionante a mi debut en La Glorieta, que es uno de los sitios clave. Es bonito por lo que significa históricamente esta tierra y esta plaza. Es una responsabilidad por los muchos profesionales y aficionados que hay.

¿Nota que le dan el sitio que merece o esperaba haber entrado ya en carteles de relumbrón?

No soy de quejarme. Un torero lo último que tiene que dar es lástima. Si hay disconformidad hay que hacer méritos con el toro para revertir esa situación. Poco a poco se está haciendo justicia. Soy un privilegiado por estar donde estoy. Mi obsesión es seguir creciendo. Si sigo así seguirá esa ascensión. No me paro a pensar en si es justo o no, caerá por su peso. Si te pones a pensar en las cosas menos buenas que tiene el toreo, te amargas o te puedes aburrir. Lo mejor que me ha pasado es que he sido capaz de cambiar la moneda y estar en una situación bonita. En eso es en lo que me tengo que inspirar. Las injusticias han existido siempre. La trastienda del toreo nunca ha sido lo mejor para motivar a un torero.

¿Dónde llega el momento clave de este lanzamiento?

Ha habido muchas tardes, pero Madrid es la que marca la carrera de un torero. Sobre todo este año el 4 de julio, esa me ha podido ratificar bastante. Y la más importante de mi carrera. Otras muchas tardes antes, sí, lógicamente, pero esa fue distinta a todas las demás.

¿Qué otras tardes no olvidará?

Tardes bonitas y muy importantes antes, una más en Bilbao Victorino, otra de Victorino en Sevilla sin trofeos, la tarde de Madrid en la que corté una oreja en San Isidro, la otra puerta grande, triunfos en Francia, como Mont de Marsan y Dax. Hay muchas tardes y plazas... Creo que ha sido un compendio de todo. La regularidad.

Eso ha sido tal vez lo que más ha marcado y su gran aval...

Dentro de las temporadas la regularidad marca mucho. No todas las tardes salen como uno sueña, es imposible. De mi concepto y forma de expresarlo he podido cuajar un buen número de toros. Me ha tocado enfrentarme a ganadería que no lo ponen fácil. Ahí Victorino siempre ha sido clave y fundamental en mi carrera. Eso tiene mucho peso. Me han venido muy bien y ahora, pese a que toreo otras que me permiten expresar más rotundamente, siempre que pueda me gustaría seguir matándola.

En Salamanca le espera una de Montalvo.

Solo la toreé una vez en Valencia, corté una oreja y podía haber sido bastante más, si no es por el presidente y por el descabello. Esa ganadería me transmite buenas sensaciones. Tiene mucho fondo, una base muy buena y me genera confianza. Además, el ganadero lidia en Salamanca, y cuando uno está en su casa es cuando más responsabilidad tiene, Juan Ignacio llevará una corrida de su gusto. Estoy ilusionado y contento, seguro que rompen toros importantes.