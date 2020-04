El Viti y Pitillo, más de medio siglo de leyenda

que ir mimándolo poco a poco para no forzarle. Pero el toro tuvo gran calidad, por eso pienso que debí estar mejor”. Ahora El Viti rescata una anécdota: “Al llegar a la barrera, me dijo Antonio Chaves Flores —su peón de confianza— si llega a entrar la espada, le cortas el rabo. Y le contesté: Pues me alegro porque si le mato me creo que he hecho algo importante y no es verdad. Ahora me reafirmo”.

Obra clave de La Maestranza, donde el maestro cuajó con fuerza. “El primer recuerdo que me viene es que conecté rápido con el público. Ahora me cubre el pensamiento lo que debía haber hecho mejor, y había posibilidad porque el toro fue extraordinario”. Hace referencia Pitillo, al que por ponerle un defecto hubiera sido “la falta de fuerzas”: “La clave fue que tuve

“Casi todas las noches, en esos momentos antes de conciliar el sueño, elijo una plaza y repaso mis faenas, pienso en lo que tuve que hacer y no hice. Madrid, Barcelona, México, Bilbao, Salamanca, Sevilla... Cojo una plaza y analizo mis defectos. Lo hago casi a diario”. No es falsa modestia si no el espíritu de superación de un maestro. Reconoce que su inconformismo le llevó al triunfo: “Si algún día hubiera hecho la faena perfecta, seguro que me había retirado antes, pero no lo logré”. Concertamos una cita con Santiago Martín para desempolvar los recuerdos y rememorar una de las tardes clave de El Viti, que reinó en dos décadas apasionantes, 60 y 70. El Viti, Pitillo, Samuel Flores y La Maestranza forman un hito en la historia taurina. Hoy se cumplen 54 años de aquella tarde en Sevilla y con el gran protagonista le damos marcha atrás a la máquina del tiempo, con la nostalgia de una época gloriosa, de fotos en blanco y negro, de la pasión por el toreo en plena efervescencia. Los toros eran entonces el primer y principal atractivo de los españoles.

“Mi obsesión por superarme cada día fue una constante. Siempre me veía defectos, ese pensamiento era mi acicate para crecer”. Esa conexión de la que hablaba le reafirmó en lo que siempre escuchó de Sevilla: “Fue una conexión que parecía que te poseía. Concordaba con lo que había oído y leído cuando toreaba uno de los que más llamó la atención, respetado por Joselito y Belmonte, como era Gaona o con Armillita o Domingo Ortega. Esa conexión es el espíritu de Sevilla, que no existe en otra plaza”.

El Viti desmiente, una vez más ese tópico, de la reticencia con los salmantinos en La Maestranza: “¡Es mentira! cuando se decía era por cuestión de celos”, confiesa. Y ya lo defendía antes de que se le rindieran. “Los dos primeros años toreé cuatro tardes y no me gané ni una palma, pero sabía que Sevilla...” Y deja la frase en suspense. Reconoce que siempre tuvo dos valedores antes de aquella tarde. Uno era Antonio Bienvenida, que decía de El Viti: Ese el día que entre en Sevilla no sale. Y el otro era el empresario, Diodoro Canorea: “Son las dos personas que más confiaban en mí”, apostilla.

Y El Viti no les dejó mal, ni a uno ni a otro. Era dos voces autorizadas. La tarde del toro de Samuel puso de acuerdo a todo el mundo, a profesionales, críticos, amigos y enemigos, que de todo habría. Entre ellos, Luis Bollaín, notario en Sevilla y unos de los escritores taurinos más profundos: “Aquella faena tuvo esa relevancia. Mira que tenía amigos allí que no hacían más que hablar, entre ellos Luis Bollaín, un gran belmontista que me contaba muchas cosas de él. A veces coincidíamos y otras no. Me habló aquel día que había toreado como si fuera Juan (Belmonte). No es que sea un delito o un pecado lo que dices —le contesté—, pero nunca ha habido nada igual ni parecido. El maestro Juan debía ser diferente, como Joselito, Gaona, Antonio Ordóñez, El Cordobés, Paco Camino... Todos fueron diferentes. Y ese concepto de distinto lo tuvo Sevilla conmigo ese día. Así se lo cuento a mis hijos...”. Así se lo desvela quien es una leyenda viva, como leyenda es aquella tarde en La Maestranza. Viva aún y fortalecida por los recuerdos.

“La Puerta del Príncipe no era mi objetivo”

Aquella tarde del toro de Samuel ya le había cortado una oreja a su primer toro y de matar al segundo incluso le hubieran pedido el rabo. La Puerta del Príncipe hubiera sido suya, pero no la consiguió y jamás le importó. Ni esta ni ninguna otra. Lo de salir a hombros es lo de menos. Reconoce El Viti que incluso mejor que el toro de Samuel Flores toreó alguno más en Sevilla: “Uno de Carlos Núñez; pero la mejor faena, la más vibrante y más profunda, puede que fuera al toro de Berrocal, lo pinché...”.

A El Viti una salida a hombros jamás le alteró el pulso, ni siquiera la tan deseada Puerta del Príncipe, que es objetivo mayor para los toreros. “Nunca fui a Sevilla para salir por la Puerta del Príncipe, mi objetivo era ganarme el respeto y la admiración de esa afición”, matiza el maestro. Y sobre esa misma cuestión de las salidas a hombros, El Viti confiesa: “Ahora lo pienso... Si hubiera salido a hombros en Sevilla alguna vez, o en Madrid, en Barcelona, en Bilbao más veces no hubiera cambiado nada. La primera vez que me dijeron que había salido a hombros 14 veces de Las Ventas te doy mi palabra de honor que yo no lo sabía. Me acordaba de las de novillero y de cuatro o cinco de matador”. Ni Joselito ni Belmonte salieron jamás a hombros. No se estilaba ni era costumbre en la Edad de Oro del toreo. “¿Cuántas veces salieron Joselito y Belmonte por la Puerta del Príncipe? !Ninguna! Y la Puerta del Príncipe ya existía en La Maestranza, y no han dejado de ser menos importantes”.

En Sevilla y en todas las plazas, El Viti tenía un reto claro. Y ahora lo recuerda: “Me marqué el objetivo de conseguir que me aceptaran. Eso para mí es lo que tiene importancia”, explica antes de concretar ahora, cincuenta años después de aquella faena histórica: “Soñaría con volver a hacer mejor el toreo, no pensando en la Puerta del Príncipe. Me encantaba entrar por mi pie por esa puerta para ver toros, y si hay que salir por allí también hubiera salido pero no era lo que me preocupaba. Muy a pesar de mi amigo y compadre Antonio Chaves, que le hacía gran ilusión. Voy a Sevilla y aún hay personas que me paran por la calle acordándose de esta faena o de aquella otra, y esto es lo que para mí tiene importancia. No lo rechazaba, pero no era lo más importante”, sentencia antes de preguntarse: “¿He tenido importancia en el toreo porque he salido a hombros o porque me he comportado en el ruedo como tiene que comportarse un torero?”.