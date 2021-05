–El público de toros es único. Hasta exigiendo y echándote la bronca más grande te espera la próxima vez. Y te admite al día siguiente. El público es único en nuestra profesión, que es la más grande. Saben admirarnos por lo que le hacemos al toro. Que ese sí que es el único imprescindible en esta fiesta, el que no puede faltar: ¡El toro! Es el que nos ha dado todo. Y el que nos ha permitido que hayamos podido contarlo en nuestras vidas. Usamos la jerga, y este espectáculo siempre ha sido más de toros que de toreros. Y cuando hablamos de la tauromaquia, es el to-ro. El to-ro (el maestro repite y separa las sílabas para hacer más grande aún la importancia del toro). Es el que manda. Es lo que hay que potenciar y no solo exigirle y siempre dar gracias a Dios que el ganadero sabe construir el resultado en las faenas del toro bravo. Le decimos pocas cosas y es al que más teníamos que hacerlo. Y fíjate que los vivos somos nosotros. Pensemos... no dejemos atrás el significado auténtico del toro.

Mantiene la calma templada de siempre y cada frase es una sentencia. Historia viva del toreo. Es la voz de la experiencia, quien logró todo en el toreo partiendo desde la humildad más absoluta. Y se hizo grande entre los grandes. Este jueves cumple 60 años de alternativa y afirma que no es de celebrar ni hablar nada hasta que llegue la fecha. Que no hay que adelantarse a los acontecimientos. Le pido perdón (ahora). Y la charla rompe todos los guiones, van surgiendo los temas que van y vienen de su época de luces a la actual. Un viaje de ida y vuelta. Igual que vive el toreo. Dentro de cuatro meses se cumplirán 42 septiembres de su retirada. Puede que aquel día naciera el mito viviente del toreo. Al maestro no le gustan las distinciones. Es más, se sigue ruborizando: “Todos son importantes en la historia del toreo, los de antes y los de ahora. El toreo necesita esa continuidad. No se puede decir que unos fuéramos mejor que otros. Me niego a aceptar eso” , puntualiza el maestro que incide en su argumento: “Cuando lees... siempre todo es nuevo y todo vale. No es ni mejor ni peor. Lo que ha admitido la afición a los toros, siempre es por algo y le han dado su sitio. Y su importancia. No hay nadie mejor, que sea capaz de llevar en la mano la vitola de único. Somos todos. Y a veces no somos suficientes”. Queda claro. Lo incuestionable es que El Viti formó una parte crucial en ese hilo del toreo.

–Tenía la ilusión de torear una de Miura en Pamplona y la toreé. Y eso que me pedían todos el favor de que no lo hiciera, que me quitara del cartel. Al final fue mala, pero no importó. Con Miura siempre tuve una relación especial. Todos los años que iba a Sevilla a torear venía a tomar café conmigo don Eduardo. Y la gente se extrañaba, porque don Eduardo no lo hacía y apenas se relacionaba con nadie. Solo lo hacía con Pepe Luis y conmigo. Y me preguntaban que porqué hacía eso... Yo no he hecho nada, decía. La vida es la que ha hecho mucho conmigo.

–¡No me dejaron ir! Y sufrí una barbaridad por no poder estar en nuestra Plaza Mayor. No me dejó la familia, por el momento deliciado que vivíamos todos, sobre todo las personas mayores, con el coronavirus. Estábamos todos tan expuestos... Se que lo hacían por mi bien, pero sufrí no poder estar. Y qué alegría me dio esa respuesta tan grande que dio la afición. Aquello fue un gran cimiento que se tiene que relanzar.

–En Madrid hizo que volviera a lidiar Miura después de muchos años de ausencia y una relación rota entre la empresa y los ganaderos...

–Estuve a punto de no torear en aquella feria de 1965 en la que estaba contratado. La empresa me ofreció cualquiera de las catorce corridas de aquella feria... Y le dije que no, que quería Miura (hierro que no estaba en las previsiones de la empresa). Contratada esa, iría otras dos más. Don Livinio (el empresario) me llamó para convencerme y Jardón, que nunca me había llamado. Es que estamos a mal con la casa Miura, me decían... Mira qué casualidad -le respondí- para arreglar las cosas que no tienen importancia. La casa de Miura es histórica en el mundo, no solo en Madrid. Creí que era el momento oportuno de arreglarlo. Esas relaciones no deben de faltar nunca. Si se empeñan y no quieren que mate esa, no torearé este año en Madrid. Les dije que yo no era supersticioso, pero ellos habían elegido el 13 de mayo para mi alternativa... Y mira por cuanto ahora ustedes van a arreglar las relaciones con Miura 13 años después. Y así lo conseguí. Tenía ilusión de torearla. (Fue el 25 de mayo de 1965, la mató con Curro Girón y Andrés Vázquez. El Viti dio dos vueltas en su primero y cortó las dos orejas al quinto. Fue su segunda puerta grande de esa feria, ya que había salido a hombros ocho días antes tras cortar tres orejas a la de Paco Galache).

–Aquel empecinamiento con Miura tendría explicación...

–Había razones porque yo de novillero conocí a una hermana suya, Ana María, que era monja, y un día le dije: doña María, algún día torearé los toros de su casa. No se te ocurra nunca, me respondió. Ella lo que hizo fue llamar a su hermano para que, en la medida que pudiera, lo impidiera por el afecto que me tenía. Mira por cuanto, también con la oposición de todos, la maté en Linares. No querían. Don Pedro (Balañá, el empresario) me decía que eligiera otra, la que quisiera. Y yo quería la de Miura. Doña María volvió a llamar por teléfono a don Eduardo, cuando ya estaba anunciado, días antes de la corrida, y le advirtió: “¡A ver qué vas a hacer! Y efectivamente... Se lidió un gran encierro. El único toro malo de los seis me tocó a mi, fue mi primero. Y fue muy malo. Me arrancó el chaleco y me pegó un tortazo fenomenal. El resto, embistió de maravilla ¡No parecen de Miura, parecen de Galache! Me decía Curro Girón entre barreras. Se le cortaron las orejas a cinco toros y 2 o 3 rabos. Fue una corrida fuera de serie. (Fue el 31 de agosto de 1964, El Viti cortó un rabo al quinto).

–Ahora le llega el protagonismo a Carabanchel. Usted se refugió allí y protagonizó lo que se llamó el “San Isidro paralelo”. Varias corridas de toros en Madrid al mismo tiempo que se celebraba San Isidro en Las Ventas, donde no llegó a un acuerdo con la empresa. Otro gesto de su urgullo de figura.

–¡La Chata! Qué recuerdos... Era una maravilla ¡Qué afición! Toreé de novillero y matador. Que se celebre allí San Isidro no deja de ser una esperanza. No es acertado ni equivocado, es lo razonable. Me trae muchos recuerdos, Vistalegre para mí siempre estaba en mi mente. Cuando hubo aquellas diferencias con Las Ventas, aquello lo hicimos con una gran ilusión y salió redondo. (Se llenó la plaza y salió a hombros las dos tardes). Como si fuera aquello el lugar donde todo tiene que resurgir. Ahora igual. El mundo de los toros es así, hace siglos pasaban cosas de ese tipo y siguió adelante. El toreo volverá a brillar.