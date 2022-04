El triunfo de los héroes anónimos

Víctor Hernández era un perfecto desconocido, aunque no fuera un torero nuevo en el escalafón. Se había fraguado en las tres últimas campañas por los pueblos de Castilla-La Mancha, donde tiene una llamativa regularidad en el triunfo. Plazas de tercera: casi una treintena de puertas grandes en los 35 festejos que llevaba desde que debutó con picadores en 2018. En junio cumplirá 24 años.

El domingo cortó dos orejas a un utrero en Madrid. Le han protestado la puerta grande que ya nadie le va a quitar, pero ratifica y deja sobre la mesa una evidencia. A Madrid no se puede ir a la desesperada en busca de un milagro o de que suene la campana para encarrilar las carreras que luchan sin una oportunidad real. Esa desesperación no lleva a que esta de Madrid siempre lo sea. Y más cuando en Las Ventas se perdió la medida y salen auténticas corridas de toros por novilladas no siempre de hierros con garantías. Toro imponente y de seriedad extrema para toreros sin bagaje y a veces sin recursos para afrontar un reto mayúsculo. El mundo al revés, donde todos han perdido los papeles.

La de Los Chospes del domingo sí fue de garantías. Embistió. Y con ella se encontró un torero desconocido pero rodado por los pueblos y con el cuajo que da la experiencia para acudir a una plaza de la relevancia de Madrid, donde no se debe de empezar el camino si no ratificar los conocimientos aprendidos en provincias y plazas de pueblo en los siempre se forjaron los toreros. No en las capitales. El toreo empieza desde la base. El vértice de la cúspide no debe de ser el principio, sino el lugar en el que se ratifique todo.

Es habitual ver a los toreros acudir a la desesperada en un espectáculo, este del toro, que ha perdido el norte y también su estructura, ante la falta de oportunidades. Y a Madrid se aferra la parte desconocida del escalafón casi como única vía de salvación, no solo de novilleros sino también de matadores de alternativa para tratar de hacerse visibles en el escaparate taurino. El camino a la inversa. El mundo al revés. Aquello de “De Madrid al cielo” se convirtió, de un tiempo a esta parte, en “De Madrid al infierno” porque después de toda una vida esperando la cita venteña, cuando por ahí pasaban y ahí se estrellaban se cerraban aún más las puertas que hasta entonces se habían abierto.

El toreo se ha convertido en un caos. Se ha liado la madeja de tal manera que casi desaparecieron las oportunidades reales y así dejaron de salir nuevos referentes e ilusiones que rejuvenecieran el escalafón, dando paso así a nuevos alicientes a la nómina novilleril. El toreo se alimentaba solo de sí mismo, hasta que sus propios integrantes han empezado a caducarse sin casi saberlo. Los circuitos están dando un nuevo aire, oxígeno y visibilidad a los héroes anónimos y modestos. Los que siguen en su inmensa lucha en busca de salir del pozo.

En su camino, Víctor Hernández ha logrado desmarcarse y ha conseguido algo que según él no había llegado ni a soñar. Ya tiene la puerta grande de Madrid. El fin soñado que debe de ser el principio de todo. Ahora solo falta que el toreo sea justo con él. Y el triunfo tenga recompensa. Ni siquiera eso fue así en los últimos años.

Ese es otro de sus grandes males por los que el toreo se devora a sí mismo.