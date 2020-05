El toreo salmantino clama contra el Gobierno

El toreo saltó a las redes sociales para clamar por sus derechos y para denunciar el ninguneo del Gobierno con la tauromaquia. Por las trabas, por la falta de respeto con el espectáculo y por marginar a sus profesionales, considerados como artistas (así pagan religiosamente sus tributos al Estado por cada actuación). El Gobierno, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, en un principio, excluyó a toreros, novilleros, banderilleros, mozos de espada, subalternos... de las prestaciones extraordinarias para artistas en espectáculos públicos, que es la regulación laboral en la que se encuentran. El Gobierno, a nivel ganadero, tampoco está teniendo en cuenta la peculiaridad de la raza de lidia. Todo ello llevó al sector a alzar su voz y pedir públicamente la dimisión del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Desde la Fundación del Toro de Lidia se promovió una iniciativa que fue tendencia en las redes bajo la etiqueta #MinistrodeCensura y que resultó multitudinaria al contar con más de 25.000 tuits, en los que profesionales y aficionados colgaron su imagen con mascarilla y con el mensaje: “La cultura no se censura”.

Domingo López Chaves.

Entre todos, tuvo gran presencia el toreo de Salamanca que clamó en defensa de su profesión e hizo un alegato de la cultura taurina. Además, los tuits, LA GACETA se ha puesto en contacto con una parte de ellos para que expresen sus motivos y pongan negro sobre blanco. Aunque el Ministro mantuviera este lunes una reunión con Victorino Martín, como presidente de la Fundación del Toro de Lidia, y haya dicho que aplicará la ley, ¿qué le diría tras ningunear la tauromaquia y censurarla respecto a otras artes? La pregunta está en el aire. Pasen y lean. López Chaves toma la palabra: “Le pido, por encima de todo, respeto. A todos los ámbitos dentro de la cultura sean cual sean y, guste más o menos al Gobierno, que nos trate a todos por igual, el toreo es una inyección económica muy importante para las arcas del estado”.

Javier Castaño.

Más contundente es Javier Castaño, que pide rotundamente su dimisión: “El cargo le queda grande, deben de gobernar para todos los ciudadanos, nuestro sector cumple religiosamente con todas sus obligaciones, y nuestros derechos ¿dónde están? No pedimos más que nadie pero tampoco menos”. Y añade en su misiva: “Le pido que respete la cultura y la libertad. Culturícese”. “La tauromaquia es cultura como el cine, el teatro...”, puntualiza Álvaro de la Calle, que habla de la marcha atrás del ministro: “Nos ha querido ningunear mintiendo a las promesas de ayudas que teníamos que recibir como el resto; pero viendo la repercusión que ha tenido y las muestras de apoyo recibidas en redes sociales, puesto que no se podía salir aún a la calle, se vieron presionados y empezaron a recular”. Por su parte, Eduardo Gallo le abriría todas las fronteras al ministro: “Le diría que la tauromaquia no es que sea parte de nuestra cultura, es nuestra cultura. Somos fuente de inspiración para pintores, escritores, actores... Miles de personas acuden a España a ver toros. Es nuestra identidad, por lo que se nos reconoce en el mundo y lo que nos hace diferentes. En otros países han adoptado nuestra Fiesta y la han hecho suya”, manifiesta el salmantino desde su exilio azteca, y finiquita su intervención así: “El toreo no sabe de política, somos del pueblo. No nos politecen”, concluye.

El Capea.

Ni crítica, ni dimisión ni reculamiento, El Capea le lanzaría una pregunta: “¿Por qué?”. “Somos una potencia cultural, además de una potencia económica y una fuente importante de trabajo. Si me dejara hablar con él, le explicaría lo que es la tauromaquia y lo que conlleva, a lo mejor le convencía, soy muy perseverante”, confiesa con una sonrisa de complicidad. El problema es que no quieren hablar, porque han demostrado que lo suyo con los toros no admite diálogo. Y en busca de ello estamos.

Juan del Álamo.

Juan del Álamo entra en la conversación: “El Ministro de Cultura de España debe serlo de todos. Si la tauromaquia es Cultura (como está reconocido legalmente) debe defender los intereses de todas las industrias culturales, no solo de algunas. Y, en este momento excepcional, después de los muchos millones de euros que el toreo aporta a las arcas del Estado, debe corresponder en igualdad de trato a otras disciplinas artísticas”.

Damián Castaño.

A Damián Castaño lo que más le duele es la discriminación y ahí lanza sus argumentos: “Si queremos defender la democracia, todos debemos respetar las leyes y más aún los cargos públicos. La tauromaquia es un bien cultural, una seña de identidad y, por lo tanto, no solo hay que respetarla, sino apoyarla y defenderla. En eso el ministro de turno debe ser el primero, independientemente de sus gustos. Se gobierna para todos, no para los que le han votado, respetando las leyes y sin excluir a nadie. Todos los que formamos parte de la cultura debemos ser tratados igual, sin discriminación”.

Alejandro Marcos.

Alejandro Marcos no se conforma con una ayuda que parece que al final, y a regañadientes, llegará como si fuera una limosna. No. Dice que irán más allá: “Le diría que no vamos a parar aquí, que no por una simple ayuda (necesaria y merecida por nuestras aportaciones) nos va a parar, tenemos que ir más allá. Nuestro objetivo debe ser que la tauromaquia deje de ser discriminada por simples gustos personales, que el respeto, la libertad de gustos y elecciones lo ha ganado el pueblo español a lo largo de los años y no deben privarnos de eso por sus gustos. La tauromaquia tiene que normalizarse y no debe ser motivo de polarización ni de controversia diaria”.

Manuel Diosleguarde.

En la misma línea son reivindicativos los novilleros. Todos son toreros. Y les duele el maltrato. Es turno de Manuel Diosleguarde: “Le diría humildemente, pero con contundencia, que el toreo es mucho más grande que la política y que los gustos de cada uno, que es una cultura y una expresión artística universal, que no vaya a los toros si no quiere, pero que nos deje crear y no moleste”. Igual apela Valentín Hoyos, torero de La Alberca, uno de los pocos, como Diosleguarde, que pudo vestirse de luces este curso, en Ciudad Rodrigo donde debutó con picadores: “No queremos que nos traten de manera diferente, ni para bien ni para mal. Me gustaría explicarle o que al menos supiera que el toreo es más grande de lo que cree y como ministro que no mire sus gustos personales y apoye y defienda toda la cultura sin censura. Ese es su deber”. Entre las cuadrillas entra en escena uno de los varilargueros emergentes, llamado a alcanzar altas cotas, Alberto Sandoval: “La tauromaquia es un espectáculo que mueve masas y promueve la economía de España. Somos muchas familias las que dependemos de este sector, y necesitamos reivindicar nuestros derechos y que nos apoyen igual que lo han hecho con los demás”. Y, a partir de ahí, lanza sus motivos de porqué el toreo no se puede censurar: “Es parte de la cultura y tradición española. Es la fiesta nacional, símbolo y esencia de nuestro país. Y una parte importante en la economía de España, aparte de todo el gremio taurino, los toros forman una parte importante de la industria turística. El pueblo tiene el derecho de determinar cuál es su cultura, y censurar la tauromaquia es condenar el derecho del pueblo”.

