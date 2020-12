JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ: “Quitamos ya 16 ó 18 toros, los de menos trapío. Para el año que viene hemos guardado 30 cinqueños. A ver qué pasa”

Al acabar, los dos toman la palabra para analizar esa nueva y, a la vez alarmante realidad del campo. El toreo lejos de las plazas y del contacto con el público. “De la tauromaquia se está hablando poco y es uno de los sectores más afectados y damnificados. Del toreo dependen directa e indirectamente muchas familias que llevan muchos meses con cero ingresos. Se habla poco de ello”, espeta Chaves. Más allá de los ingresos, todo hacía indicar que, tras el buen 2019, este hubiera sido el de su reencuentro con las grandes ferias. Sin embargo, se ha visto obligado a refugiarse en el campo para seguir creciendo: “Toreé más que nunca”, confiesa. Ahí se ha ido redondeando en silencio antes de que los ganaderos firmaran el pasaporte de sus toros al matadero: “He llegado a torear más toros que las corridas que hubiera podido actuar este año. El campo es otra cosa, otra presión, los toros están arreglados, pero son toros, y se pasa miedo. Uno quiere estar bien y siempre brota el amor propio de estar por encima”, matiza. Ahí entra en la conversación El Capea: “En el campo todo es más frío, pero ahí la técnica aflora más. Se crece más en el sentido técnico; en la plaza prima más el sentido artístico de la lidia, tienes el calor del público, la responsabilidad del traje de luces...”, puntualiza. Hubo figuras, como el maestro Antoñete, que llegaron a manifestar que no le gustaba torear toros a puerta cerrada, ni como preparación. El Capea sigue: “Yo no le veo nada malo, nada. Ferrera me lo ha dicho también eso que comentas. Yo paso más miedo en el campo que en la plaza, apenas hay gente, tu mente trabaja de otra manera. En el campo cuesta más. A mi se me quedó grabada una lección que un día me dio mi cuñado (Miguel Ángel Perera) que me dijo Si no eres capaz de hacerlo en el campo, en la plaza no saldrá jamás. Lo que sí veo que puede ser perjudicial es si toreas desmotivado, se pierde el gusto. La monotonía y la rutina juegan en tu contra”, confiesa Pedro Gutiérrez. López Chaves reflexiona de manera similar a El Capea y razona sus argumentos: “El volumen te da tu sitio, te familiarizas más con el toro, con la mirada, la respiración, la suya y la tuya. Eso es bueno. Es como si estuvieses en activo porque no desconectas. Sirve para medirse uno mismo, a ver cómo te late el corazón. Personalmente, ahora, delante del toro no sufro, estoy feliz, intento hacer cosas nuevas. No es malo”. ¿De qué sirve esa intensidad de “temporada” en el campo? Cuestiono. Vuelve el de Ledesma: “En mi caso de lealtad con quien cuando yo lo necesitaba y no tenía nada me lo dieron todo y me abrieron las puertas de su casa. Ahora que ellos necesitaban ver sus toros antes de mandarlos al matadero y no podía decirles que no”.