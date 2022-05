El salmantino Jesús de la Calzada: “Quiero ganar el Circuito porque se me abrirán muchas puertas”

El novillero salmantino Jesús de la Calzada se muestra “con muchas ganas y muy ilusionado” con la cita, y a la vez oportunidad, que se le presenta este domingo 29 de mayo en Villalpando (Zamora), dentro del II Circuito de Castilla y León. Será en la plaza de toros de esta localidad donde haga su primer paseíllo con picadores y lo hará junto a otro alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, Fabio Jiménez. Ambos lidiarán utreros de las ganaderías de Elena Boyano Gago y El Risco.

“Estoy muy preparado para este día, tanto mental como físicamente. Tengo mucho oficio, ya que he estado muchos años en la Escuela, y además gracias a mi cuadrilla he podido hacer muchos tentaderos, incluso muchos más de los que hubiese imaginado”, asegura Jesús de la Calzada.

Llega con la expectativa de ir pasando ronda a ronda y poder llegar hasta la final de este Circuito. “Quiero ganarlo porque ahí es cuando se me abrirían muchas puertas que ahora no tengo. Esto es lo que necesito para poder seguir progresando así que me voy a dejar todo en el ruedo para conseguirlo. Espero que esta primera corrida sea un gran día que quede para el recuerdo porque es una fecha muy importante en mi carrera, sobre todo para poder dar un paso más y poderme asentar en este complicado mundo del toreo”, comenta el novillero salmantino.

Jesús de la Calzada llega a este novillada del II Circuito de Castilla y León gracias al bolsín clasificatorio que tuvo lugar en la ganadería de Garcigrande. “Allí salió todo a pedir de boca. No tenía nada después de salir de la Escuela, ningún sitio donde poder debutar y se me dio esa oportunidad puse todo de mi parte para poderme clasificar para este Circuito. Fui con disposición y muchas ganas porque lo tenía entre ceja y ceja para ser uno de los elegidos por el jurado. Me dejé la piel porque eso es lo que tengo siempre en la cabeza cada vez que piso una plaza de toros. Gracias a Dios pude clasificarme y tener este debut con caballos porque aquí lo que importan son las novilladas con picadores”, asegura.

El de San Martín del Castañar deja atrás la etapa sin picadores y espera que este nuevo ciclo “sea bonito y que no sea corto, pero que tampoco se alargue demasiado para poder tomar la alternativa. Eso sí, tiene que ser intensa para estar suficientemente preparado para ella. En definitiva, que sea de transición y con el tiempo justo”.