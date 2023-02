El origen más romántico del toreo se da cita en Ciudad Rodrigo

En los años 50 del siglo pasado, media docena de aficionados románticos de Ciudad Rodrigo lanzaron una maravillosa idea, brillante, con el objetivo de acoger y dar cobijo a aquel maletilla casi desarrapado que cada año llegaba a Miróbriga al reclamo del Carnaval en busca del toro. Los primeros toros del invierno, casi nada más desperezarse el nuevo año. Le daban sustento, calor y oportunidades de ponerse delante de las vacas primero y, al más destacado, el premio de matar un novillo en Carnaval. Nacía así el Bolsín Taurino Mirobrigense (1957), que hoy fomenta la competitividad entre los alumnos de las escuelas. Miróbriga era la gran cita de los maletillas, lo sigue siendo hoy para los supervivientes o románticos que mantienen su apuesta por ese camino en busca de abrirse paso en el toreo. Ahí fraguaron sus sueños toreros que luego se lanzaron en las ferias y se hicieron figura como Andrés Vázquez, o más recientemente Iván Fandiño o David Mora que también pasaron por las capeas de Miróbriga. Algo así como el San Isidro de los toreros anónimos, de los que tienen todos los retos por cumplir. Un muletazo, un desplante. Un derechazo o un natural. Alimentar el alma, dicen. Buscar el convencimiento ante los toros más grandes y astifinos de que están en el camino correcto para encauzar sus sueños . No hay más recompensa. No hay dinero que ponga el valor ni los miedos ni los olés, más que el “guante” que recogen al acabar sus actuaciones. Poco antes de terminar la capea, varios maletillas extienden el capote de brega con el que han toreado y van, cerca de las barreras, pidiendo al público “la voluntad para los toreros”. Que es algo así como el alivio a los miedos. En función de sus actuaciones aumenta y disminuye la generosidad del respetable. Las monedas “llueven” desde los “tablaos” como propina de la afición para la que han toreado sin pedir nada a cambio. Aquí no hay fama, nombres rutilantes, vestidos de seda ni oro; el pantalón vaquero y la gorrilla campera sustituyen al traje de luces o a la montera. Esa propina nada tiene que ver con los contratos de las grandes ferias. A medida que transcurren recorriendo el ruedo, el capote va acogiendo tímidamente las monedas (“billetes no, que se vuelan”, espetan con la ironía de quien ha corrido, vivido y sufrido mil batallas) que luego repartirán entre los actuantes.

La capea es el único alivio al olvido. Jesús Rivero, novillero jerezano, es un claro ejemplo de aferrarse a la capea para no despertar de sus sueños: “La idea de ir a Ciudad Rodrigo surge una vez que me quedo parado tras torear varias temporadas novilladas sin picadores. Llega un año de parón, el 2019, y opto por irme a las capeas de 2020”. Y ahí aparece Ciudad Rodrigo como una de las paradas. “Busco una oportunidad y que el toreo me alimente interiormente. En el campo (se refiere a los tentaderos que se realizan en las fincas) no hay oportunidades y la única manera de ponerte delante de un toro es la capea. Es algo muy duro, nada fácil pero a la vez muy gratificante. Si te salen las cosas como deseas, interiormente te da mucha motivación”. Y ahí ya aparece la importancia del Carnaval del Toro en su vida: “A Ciudad Rodrigo llegué por primera vez en 2020 y después de la pandemia debuté con picadores. Si no es por Ciudad Rodrigo y aquellos toros que me dieron tanta moral, tal vez ya hubiera abandonado y no hubiera llegado a debutar con picadores. Era un momento complicado y de muchas dudas. Allí me sentí realizado y me dio esa motivación”. Volvió en 2022 y ya tiene todo preparado para viajar a Ciudad Rodrigo la semana que viene. La situación sigue siendo igual de difícil pero mi vida es ponerme delante de un toro”, comenta Jesús Rivero.

“A Ciudad Rodrigo podríamos considerarlo el San Isidro de las capeas” —continúa el novillero gaditano—. En el Carnaval hay mucha gente del toro, en los festivales están las figuras... Se respira y se vive un gran ambiente taurino y de profesionales que te pueden ver. Salen toros muy serios de mucho trapío, con toda la dificultad, si eres capaz de expresarte como eres ante del toro, los profesionales están y te ven”, explica argumentando las razones que le llevan a darle sentido a lo que sin duda es una experiencia. “Ahora es la única salida, que salga cualquier toro y le pueda dar 10 o 15 naturales. Es lo que tengo a día de hoy. Y es a lo que me aferro para que después del Carnaval suene el teléfono...”. Esa es la forma de pensar de Jesús Rivero, de 26 años y natural de Sanlúcar de Barrameda, que llegó a debutar con picadores y que ya sabe lo que es sufrir una cornada . Pero su historia va más allá. Una mala praxis en el parto acabó con todos los nervios de su brazo derecho partidos. Pese a las operaciones a las que se sometió no pudo recuperarse de aquella fuerte lesión en el plexo braquial, la estructura nerviosa en la base del cuello, y tiene parálisis completa en el brazo, por la que tiene reconocida una discapacidad del 50%. No hay impedimento que frene su sueño taurino y bromea: “La izquierda siempre se ha dicho que es la mano de los millones”.

Francisco Montero es otro novillero gaditano, de Chiclana de la Frontera, que también encontró en el Carnaval del Toro su proyección y lanzamiento . Se convirtió en el protagonista de los años previos a la pandemia, allí se hizo popular y se ganó un puesto en 2020 ya vestido de luces. “Fue una época en la que tuve que lanzarme a las capeas y a la calle. Quería demostrar que era un torero y quería torear. Y como no me ponían ni tenía otra oportunidad, la capea era lo único que tenía para demostrar lo que quería”. Y ahí busca en su propio interior. Una demostración así mismo: “También quería saber a dónde podía llegar. Ahí es una demostración personal. No cotizamos ni cobramos”. Recuerda su paso por la localidad salmantina: “Fueron unos tiempos duros, difíciles pero fue muy bonito. Cuando salía de torear a una capea veía como mis vídeos los colgaban en las redes sociales y los compartía mucha gente, y generaban muchos comentarios pidiendo una oportunidad de para mí. Eso me llevaba a tirar para adelante, porque lo que yo quería era torear”. Aunque ahí reconoce que también lo hacía con medida en las tres ediciones que acudió al Carnaval. No salía a todos los más de 40 toros que salen a sus capeas: “Salía a 8 o 9 toros cada año. No vale la cantidad, sino que lo que hagas tenga sentido y que la gente me lo cantara... No era cuestión de salir por salir. Hay que salir cuando uno está dispuesto a entregarse de verdad. A mí me sirvió mucho, me puso en el candelero, me puso en ferias de novilladas. Y gracias a las capeas llegué a cumplir el sueño de ser matador de toros cuando muchos pensaban que no iba a llegar a novillero sin caballos”, concluye. Aquella feliz tarde vestido de luces de 2020 Montero cortó las dos orejas a un novillo de Esteban Isidro y los propios maletillas se lo llevaron a hombros por las calles de Ciudad Rodrigo hasta el hotel. El triunfo más sincero. El origen más romántico dio paso al primer triunfo de una carrera que es un examen diario.

“No me considero capa porque mi meta no es llegar a nada en el toreo, los respeto muchísimo. Y, por eso, a veces no me siento en ese mismo lugar que ellos”, comenta Víctor Bueno, joven de 47 años, con sus orígenes en Macotera que trabaja como visitador médico después de estudiar Dirección de Empresas. El toreo es su pasión y casi su vida. Es padre de dos hijos y cada año participa en torno a veinte o veinticinco capeas en los pueblos de Madrid y Salamanca. “Siempre tuve claro que no me iba a dedicar de manera profesional, aunque me encante el toreo y torear. Mi afición es tal que torear es la única salida que encontré para satisfacer esa pasión”. Y ahí puntualiza: “No soy un loco, entreno y me preparo a conciencia, vivo el toreo de una forma intensa... Si no estuviera preparado para ponerme delante del toro, no lo haría”. Lleva en las capeas desde los quince años y reconoce que cada vez el cuerpo le pedía mayor exigencia de las reses a las que se ponía delante. Y ahí ya apareció Ciudad Rodrigo como el gran reto, allí lleva toreando más de veinte años ininterrumpidamente salvo un año en el que acudió aunque no toreara porque un toro le partió la clavícula en Babilafuente: “Ciudad Rodrigo es para mí el pueblo que más se asocia a la capea de toda la vida, a las capeas de antaño. Y mantiene esa esencia. Es algo especial, por el ambiente, el escenario y la seriedad que tiene todo”.

Un caso similar al suyo es el de Alberto Marcos Morante, de Olmedo de Camaces que, a sus 43 años, tiene en Miróbriga una de sus citas más especiales del año. Técnico de transporte sanitario, tiene alma de torero. Lo vive y siente como pocos. Y en el ruedo encuentra su felicidad plena. “Aún no he logrado torear como a mi me gustaría en Carnaval. Para el 90 ó 100% de los maletillas creo que es santo y seña de lo que siempre han sido las capeas en la historia del toreo. Es la Champions de las capeas para los maletillas”. Y a partir de ahí reconoce que la motivación personal que le lleva a acudir cada año a las capeas es “algo muy personal, muy interior”, confiesa: “Es como una llamada de la afición, de la vocación, de la sensación de dar un muletazo en un marco incomparable de la plaza de Ciudad Rodrigo que en cierto modo fue el germen de mi afición”.