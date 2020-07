El olvido al aficionado

Al aficionado a los toros lo han dejado abandonado de la mano de Dios durante el periodo de confinamiento derivado por la pandemia del virus. No exageraría si dijera que ese abandono viene incluso de antes. Y hoy lo sigue estando. Nadie se acordó de ellos. Como si no importara en este bendito espectáculo, como si nadie lo tuviera en cuenta. No hay un cliente más ninguneado ni peor tratado en cualquier arte o espectáculo cultural que el de los toros. Y, sin embargo, el cliente taurino es el más fiel de todas las artes. Al menos los que quedan.

Mientras que otros espectáculos culturales, museos, cines, teatros... lanzaron parte de su muestra, de sus fondos, de sus colecciones, de sus proyecciones on line para sus clientes, mientras los museos distribuían a través de sus páginas webs visitas virtuales por sus salas; mientras actores, cantantes o artistas varios ofrecían entrevistas y encuentros a través de las amplias posibilidades que ofrecen redes sociales, las páginas webs y demás soportes virtuales... del toreo nadie se acordó. Puede que nunca antes, la cultura hubiera llegado tan lejos y a tanta gente al mismo tiempo, o al menos lo pusiera tan fácil, como lo ha puesto a sus clientes en la época del confinamiento por el maldito virus con el que todo el mundo se ha visto obligado a reinventarse. Menos los toros, donde todo sigue igual. Nunca fue tan fácil ni tan sencillo descubrir un museo o un teatro, siquiera sin salir de casa. Con la opción de un solo clic se pudo disfrutar de una amplia oferta cultural on line. El toreo no se acordó ni de la madre que lo parió. Perdón.

En ninguna de las artes, nadie se quedó en casa con los brazos cruzados. Todo el mundo trató de mantener en vilo a sus clientes. Para mantenerlos e incluso incrementarlos a la vuelta de la normalidad. Cuando las puertas se abran otra vez. Para asegurar la supervivencia optaron por mantener el contacto. En el toreo fue lo contrario. Se cerraron las plazas y nadie, absolutamente nadie de los profesionales del sector, tuvo el más mínimo detalle con los aficionados. Abandono total y absoluto. A nadie se le encendió una bombilla para sacarse algo de la chistera que concitara y mantuviera el hilo, salvo las iniciativas puntuales y privadas de El Pilar y José Cruz, metiendo las cámaras en sus fincas. El silencio fue sobrecogedor. Nadie hizo un ruido. Nadie dijo nada. Ni tan siquiera un mensaje de aliento. Ni un poco de ánimo. Los pocos que hablaron fue para lanzar dardos envenenados y decir que lo mejor pasar el año en blanco. Un año sin toros. Esa fue la mejor solución que encontraron. Como si en ese tiempo se fueran a olvidar las vergüenzas y el mismo tiempo fuera a curar todos los males de la Fiesta. Y no. Los acrecentaba. Ni una cosa ni la otra. El toreo se quedó a la espera sin reparar en sus clientes, en los que se sientan en los tendidos. Los que sostienen y sufragan el espectáculo. Y nada quisieron saber de ellos.

Nadie se acordó ni hizo nada por mantener viva la llama del espectáculo ni la pasión taurina. Eso sí, se volverán a abrir las plazas de toros en breve, con más o menos aforo, y empresas y toreros se acordarán de ellos, pedirán que pasen por taquilla y volverán a reclamarlos. Ha sido, y es aún, y será el olvido más injusto. Nadie pensó en seguir fomentando la llama del toreo.