El olvido a Víctor Cáneba

Los valores del respeto, la memoria, el orden, el esfuerzo, el espíritu de superación, el sacrificio... han formado parte de la tauromaquia desde que el toreo es toreo. La educación taurina que se puede llevar a cualquier segundo de la propia vida fuera del ruedo. El valor de la educación, la admiración a los mayores, donde la antigüedad se admira, y casi se venera, por encima de todo.

Dentro de esos valores también está el del recuerdo imborrable e imperecedero a quien se ha dejado la vida en el ruedo y lo ha dado todo por el toreo, a quien se valora, a quien se respeta y a quien no se olvida. Salamanca, su plaza, su empresa, su Feria debía de haber recordado el sábado al gran Víctor Cáneba, una de las grandes glorias del toreo en Salamanca. Uno de los referentes entre los picadores más importantes que ha dado el toreo a lo largo de la historia, uno de los nombres relevantes entre los hombres del castoreño. Un torero. A caballo, pero un torero. Un hombre que dio su vida por el toro, con el que se hizo grande, con el que creció e impartió magisterio convirtiéndose en maestro de varilagueros. Un picador que hizo el paseíllo en más de mil quinientas ocasiones, que estuvo presente en las ferias más importantes del mundo, que actuó a las órdenes de primeras figuras del toreo como Curro Romero, como Luis Francisco Esplá... Un piquero que gozó la gloria del toreo desde la atalaya de la montura del caballo de picar y bajo la solera del castoreño donde se resguarda la sabiduría de los grandes. Un torero que a punto estuvo de dejar su vida en el ruedo aquella tarde de San Fermín en la que el toro Chivito, de Pablo Romero —que le atravesó el hígado y el pulmón— le abrió casi las puertas el cielo antes de tiempo. Por suerte no, por suerte el destino le dio vida para seguir dictando lecciones de la suerte de varas durante muchas temporadas más, hasta bien entrada la década de los noventa.

Víctor Cáneba no merecía el olvido de su plaza, ni de su Feria. Como no lo merece todo aquel que le da su vida al toreo. Cáneba merecía el recuerdo de todos. Y ahí el patinazo de la empresa de Salamanca, con el olvido el mismo día que recibía tierra y se celebraban toros en La Glorieta, donde tantas tardes hizo el paseíllo. Aquella triste mañana del sábado en Salamanca en el que se despedía a uno de sus picadores de referencia por la tarde, La Glorieta debía de haber guardado un minuto de silencio en su memoria, en su recuerdo y en su honor, para que, ya desde el cielo, se destocara una vez más para recoger la última ovación en su recuerdo. La empresa lo obvió o no reparó en el detalle. Esos detalles que siempre hicieron grande a la tauromaquia. Esos detalles que siempre le dieron categoría a los hombres que la tuvieron.

Igual que se olvidó la empresa de Salamanca de Víctor Cáneba el sábado en La Glorieta, se olvidó Zamora el pasado mes de junio de recordar a Andrés Vázquez, el gran maestro de Villalpando que había fallecido apenas unos días antes de la tradicional corrida de toros de la feria de San Pedro. Y, así poco a poco, la Fiesta se va desangrando en los pequeños detalles que siempre la hicieron grande. Única. Y distinta a las demás. El toreo pierde así parte de su categoría cuando pierde parte de sus valores. Falta educación taurina. Falta respeto. Y falta memoria. Víctor Cáneba no merecía el silencio del olvido sino un minuto de silencio para poner en valor la gloria que se ganó en los ruedos tras una vida dedicada al toro.