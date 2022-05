El novillero Ismael Martín ante su debut con picadores: “Es un gran reto, ahora cambia todo por completo”

La cabeza de Ismael Martín está ya en Arenas de San Pedro. Allí tendrá lugar su debut con picadores el sábado en un mano a mano con Daniel Medina en el que se lidiarán cuatro utreros de La Guadamilla y María Cascón.

Este será el primer festejo del II Circuito de Castilla y León en el que participarán novilleros de Castilla y León, Extremadura y La Rioja. “Espero que las cosas salgan bien y poder torear como imagino. Además, es muy importante clasificarme para las semifinales y así ir consiguiendo estar en más novilladas porque ahora mismo la cosa no está nada fácil y hay que irse abriendo camino día tras día. Quiero que se me vea con un poso y una tranquilidad que aún no había tenido”, comenta Ismael Martín.

El novillero, natural de Cantalpino, llega “en el momento adecuado” a esta cita y con una ilusión desbordante: “Creo que ahora es cuando más ganas tengo de torear y sobre todo que se me vea como torero con un novillo ya con más volumen y picado. Eso sí, voy a seguir con la misma ilusión que tenía cuando toreaba sin caballos y espero que esta no se pierda porque es fundamental para poder triunfar en el mundo del toro”.

Ismael Martín se proclamó triunfador del primer Circuito de Novilladas sin picadores de Castilla y León en el año 2020, por delante de Sergio Rodríguez y su compañero de terna del próximo sábado, Daniel Medina. Con este triunfo se ganó por méritos propios estar en esta nueva edición, pero ya con picadores. “Al igual que en aquellas novilladas, lo que quiero de nuevo es llegar a la final y, por supuesto, volver a ganar este circuito, pero vamos a ir primero paso a paso porque el camino es largo y hay que hacerlo despacio... que las prisas no son buenas”, relata el novillero salmantino.

Su temporada comenzará precisamente este sábado en Arenas de San Pedro: “Supone un gran paso para mí sobre todo en mi carrera profesional. Cambia todo por completo, va a ser totalmente diferente a torear sin caballos, pero tengo aún más ganas e ilusión. Me siento muy motivado para esta nueva etapa con la que comienzo este 2022”.

Un año que también será especial para su municipio que estrenará nueva plaza de toros este verano. El primer festejo será posiblemente una novillada y él es el principal objetivo para ese cartel. “Sería muy bonito torear en Cantalpino, no solo es un aliciente importante como profesional sino personalmente me haría mucha ilusión poder estrenar la nueva plaza de toros que se está construyendo en mi pueblo”, concluye Ismael Martín.