El Niño de la Capea quiere reaparecer para celebrar sus 50 años de alternativa

El maestro Capea celebrará en el mes de junio sus cincuenta años de alternativa y lo quiere hacer a lo grande . Está dispuesto a reaparecer esta temporada y volver a vestirse de luces para torear una corrida de toros. Es su idea y su intención. El Niño de la Capea, que no ha dejado de tentar en el campo -y que, incluso, justo antes de la irrupción de la pandemia, ya se estaba preparando más intensamente para actuar en un festival taurino en Medina de Rioseco que finalmente no pudo llevarse a cabo por la aparición del virus-, toreó recientemente en México, a puerta cerrada, un toro de la ganadería de Juan Pablo Corona que parece es el que le ha lanzado a este nuevo reto de su vida: “Voy a empezar ver cómo me siento“, manifestó el maestro abriendo la puerta a esa posible vuelta a los ruedos que no niega que tenga en mente: “La idea es muy bonita, creo que el único torero en activo que puede hacer una cosa de esas soy yo y si puedo no voy a desaprovechar la oportunidad”, concretó en tierras mexicanas el maestro salmantino al periodista Oskar Ruízesparza.

No es la primera vez que el maestro cuelga vídeos de sus actuaciones en las redes sociales, aunque este último en la finca de Juan Pablo Corona se ha hecho viral. En él aparecen varias tandas toreando con la mano derecha y un inicio de faena portentoso con sabrosas trincheras y muletazos por abajo ganando pasos a su oponente que son una auténtica delicia; además de una soberbia estocada: “Esto me hace sentir joven y me retrotrae a muchos años atrás y a sentir de nuevo la embestida del toro mexicano (...) Para mí ha sido una gozada”, puntualizó El Niño de la Capea que el 17 de septiembre cumplirá 70 años y al que este reencuentro le ha servido para volver a ilusionarse con volver a sentir los miedos y las sensaciones únicas que produce el traje de luces: “Para mí ha sido un reencuentro con mi juventud, con mis sueños, eso no hay palabras para agradecerlo, son sensaciones en las que ha habido momentos en los que me he sentido el rey del mundo. Es algo mágico es algo que solo te da el toreo”, confesó el diestro a Ruízesparza. México, tan crucial, tan importante y relevante en la carrera del torero salmantino, donde encontró el sentido del temple y donde se disparó la grandeza de su tauromaquia, ahora vuelve a ser el país que le inspira en sus nuevos sueños del toreo.