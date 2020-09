El manifiesto de Marco Pérez: palabra de niño, argumento de torero

Mi sueño es poder ser, algún día, figura del toreo. El toreo es mi vida y me hace feliz. De todas las aficiones que tengo es la que más me llena desde que era bien pequeño, es mi vocación.

He terminado el curso de primero de la ESO. Me gusta leer, me divierte correr y jugar al fútbol. Disfruto jugando con mis amigos como cualquier niño de mi edad y en mis ratos libres también me gusta dibujar. Pero lo que siento al torear es único, no se puede describir, es muy especial. Por eso el toreo es mi pasión.

La Tauromaquia es mucho más que una manifestación artística. Para mí y para mis compañeros de la Escuela Taurina de Salamanca es un modo de vida, una manera de sentir, un sueño por el que crecer cada día trabajando muy duro y mejorando como profesionales y como personas.

En la Escuela de Tauromaquia nos enseñan los valores de la profesión como el respeto, la superación, el sacrificio y el amor que todos tenemos a ese animal tan único y tan bello como es el Toro Bravo, insignia de Salamanca.

Son muchos los niños que, como yo, disfrutamos yendo a las plazas de toros. Nos gusta la naturaleza y aprender las labores del campo de la mano de los ganaderos y mayorales que cuidan y crían a las reses bravas y también nos gusta ver al toro en la plaza desarrollar la bravura que le hace único y distinto a todos los animales. La Fiesta de los toros también es de los niños, de mis compañeros, de mis amigos. Aquí estoy hablando yo pero lo hago en representación de todos, para que se escuchen sus voces y en nombre de todos ellos pido respeto por nuestros sueños y nuestra afición. Por nuestras tradiciones y nuestra cultura.

Queremos seguir soñando, viviendo y disfrutando de la Tauromaquia.

Queremos seguir siendo felices y desarrollándonos en el mundo del toro sin complejos.

Queremos ser felices y, sobre todo, libres.