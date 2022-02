El héroe cerca del pueblo

A Morante le acompaña la fuerza del pueblo. El poder popular. El tirón del aficionado y el gancho del gran público. De Morante ya hablan también los que no son eruditos, porque el de La Puebla ha logrado salirse de la burbuja que asfixió al toreo en los años previos a la pandemia. Por encerrarse en sí mismo. Por no comunicar. Por no hacerse sentir. Por pensar y creer que el toreo empieza y acaba en el ruedo. Por su lejanía con la sociedad. Por no saber adaptarse a los tiempos, a las nuevas modas y modos de vida.

Morante se dio un baño de realidad y vida el sábado en Valero, donde descubrió que hay un público entusiasmado con el toreo que las figuras piensan que no existe, aunque lo echen de menos cuando ven los tendidos vacíos. No por Valero, si no por el nuevo planteamiento de la temporada en el que ha encontrado el respaldo popular que hasta él mismo, antes de la irrupción de la pandemia, no tenía. Acertó con la tecla. Le ha dado el aficionado lo que pedía y esos le están devolviendo su entrega con la su presencia en las plazas. La furia por Morante Valero, hizo que más de 300 personas ya cogieran los mejores sitios en la monumental ladera que escolta el municipio serrano tres horas antes del inicio de un festejo que luego se saboreó y vivió con pasión. Pasión por el toreo. Una fiesta en torno al toro. Y con Morante. Y todo porque el torero de La Puebla se mezcló con la gente para disfrutar de su cariño, su pasión y su entrega. Morante puso a Valero en el mapa. Y a Morante se lo llevaron a hombros hasta donde quiso. Echó raíces en Valero porque nunca antes habían sentido tan cerca a una figura en el momento estelar de su carrera. La tarde de Valero tuvo el sabor de la historia, de la tradición, del sabor de lo antiguo como fórmula activa en el presente cuando a las citas así se les envuelve de carácter de acontecimiento. Casi cuatro mil almas se dieron cita al reclamo de Morante.

Y cinco mil le esperan el sábado en Valdemorillo, que ya colgó el ‘no hay billetes’, solo unas horas después de abrirse las taquillas. La gente quiere toros, pero toros con argumentos, con alicientes y sentido. Lo malo no es que las figuras vayan a los pueblos. Lo malo es que las figuras vayan a los pueblos y tengan un poder de convocatoria similar al de los modestos. De nada sirve que se anuncien en ellos, actúen con los tendidos vacíos y arrasen en las taquillas con los euros que no generan aprovechándose de la esplendidez del alcalde de turno.

Morante ha puesto sus cartas sobre la mesa. Está en todo lo alto y, sin decirlo, persigue el sueño de las cien que logró su admirado Joselito El Gallo, en la temporada en la que cumplirá 25 de alternativa. Y ahí anda, recuperando suertes del toreo, apostando por la pureza, descubriendo escenarios y estando cerca de la gente para que puedan admirarle. Morante se ha convertido patrimonio de todos. Y a por el centenar va con su apuesta por la variedad de encastes, su intención de relanzar toreros jóvenes y con su compromiso con todos. Esa fue la hoja de ruta del año pasado y es la que pretende mantener este. El de La Puebla quiere el bastón de mando con el que se hizo el año pasado. Y ahora el reto es el de la regularidad, que ya marcó en 2021. Le acompaña el poder que le da la fuerza popular de saber que tiene el tirón de la taquilla. Un éxito que radica en la portentosa geometría de su toreo, en su prodigiosa interpretación, en hacerse partícipe y controlar todos los detalles que le rodean y, sobre todo, por estar cerca del aficionado, como antes nunca hizo, como no hicieron las figuras coetáneas con las que compartió las dos últimas décadas. A Morante no le importó sentarse con la afición del 7 de Las Ventas de Madrid para hablar de toros el pasado diciembre como lo hizo el jueves con la Juventud de Salamanca. El héroe cerca del pueblo, donde se multiplica la proyección del toreo, gana el espectáculo y vive la Fiesta.