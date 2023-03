El exigente entrenamiento del torero salmantino Juan del Álamo para estar a punto

Toreo en el campo, toreo de salón, ejercicio físico, entrenamientos personalizados... y alimentación. “También es clave. He aprendido a comer bien ”, confiesa el torero: “Intento que todo sea natural, y con una alimentación variada, sin muchas cantidades, pero sí hago cuatro o cinco comidas al día, y procuro que sean sanas y equilibradas . Si quieres estar preparado bien, hay que hacer todo bien. No puedes estar al 100% físicamente si luego comes mal ”, apostilla.

A partir de esta forma de entrenar que ya ha hecho suya desde hace siete años, Juan del Álamo matiza las diferencias: “Antes me machacaba físicamente pero sin cabeza , y llegaba a casa derrotado. A base de abdominales, de correr sin medida... Ahora entreno igual y me esfuerzo tanto o más pero lo hago con mayor inteligencia . Todo es más específico, para llegar a la plaza con ese trabajo hecho y sin fatiga. Así llegas a la plaza al 120% . De la otra manera puedes llegar incluso cansado, y ahí el rendimiento no es el mismo”. El mirobrigense sigue en sus argumentos: “El toro cansa de todas las maneras, el pequeño y el grande. Se mueva o no. El pasar paquete (como llaman los toreros al miedo) cansa mucho y si estás físicamente fuerte, no hay duda de que la cabeza funciona mejor”. De eso se trata, de hacer un entrenamiento especifico y personalizado para llegar a la plaza lo mejor posible

Llevaba año y medio sin vestirse de luces , pero en ese tiempo no descuidó su cuerpo . En junio se cumplirán seis primaveras de su puerta grande en Las Ventas en plena feria de San Isidro. Aquel invierno previo cambió sus rutinas, su forma de entrenar, su preparación física de una manera estructura, pautada y organizada con un preparador físico. Ahí José Manuel Polo es su mano derecha. A él le dedica tres días a la semana —sesiones de hora y media— y eso lo compatibiliza con el toreo de salón , diez kilómetros de carrera diarios y también ejercicios de core en los que entrena los músculos de la pelvis, la baja espalda, la cadera y el abdomen. Antes del toreo de salón que dedica en las sesiones vespertinas —por las mañanas trabaja en una explotación de cochinos— sale a correr, para soltar la musculatura: “Siempre viene bien” , dice antes de reconocer que corre unos 10 kilómetros diarios que sirven para soltarse y arrancar a sudar. También lo hace cuando torea: “ Te libera, sueltas adrenalina y el cuerpo lo rompes . También aprovecho siempre para hacer estiramientos, así arrancas a sudar y no vas a la plaza agarrotado”.

Hoy los toreros se han convertido en deportistas de élite y para ello buscan una preparación enfocada al esfuerzo que tienen que hacer en el ruedo. Una preparación ordenada y con una estructura determinada, que varía en función de las necesidades de cada uno. Los tres primeros meses del año no pueden ser igual para un torero que tiene o no una fecha concreta y puntual en una temporada que para el que arranca en marzo sabiendo cuánto y dónde va a torear a lo largo del curso .

Estiramientos, resistencia, intensidad en un entrenamiento planificado, estructurado y planificado para estar a punto en el momento preciso. Ese momento preciso es la plaza. Y el objetivo, el encuentro con el toro. Ahí hay que llegar al cien por cien para que el físico no sea un impedimento, no aparezca la fatiga ni el cansancio. La preparación de los toreros ha cambiado de manera sustancial. El entrenamiento de hoy nada tiene que ver al que hacían los viejos maestros de hace décadas que basaban su preparación en caminar horas y horas, en jugar partidos de frontón y torear de salón, además de los tentaderos en el campo. Nada más. Ni siquiera estas pautas tienen que ver hoy con los entrenamientos sin medida, donde se corría sin descanso y se mataban físicamente sin saber cómo ni porqué. No es correr sino saber cómo y cuándo . Ahí llega la clave.

Juan del Álamo se reencontró con el triunfo en Villa del Prado (Madrid) el 11 de marzo. Le dio oxígeno en lo que se presenta como una nueva vida: “A nivel personal me ha hecho afrontar las cosas con más ilusión para la profesión, a vivir todo de otra manera, disfrutando más del momento. Es una corrida que siendo en un pueblo y plaza de tercera me ha dado mucho. No es lo que pasó sino lo que se transmitió en el ruedo. Lo ha visto mucha gente, muchos empresarios. Y más allá del certamen me está dando mucho para poder hablar y luchar por otras plazas y abrirme camino también por otros sitios”.

La repercusión profesional va unida al ánimo personal. La inyección de oxígeno que ha supuesto cuando ya muchos lo daban por perdido: “Lo profesional y lo personal siempre ha ido unido”, puntualiza el torero: “El toreo es lo que siento, personalmente cuando uno no está bien con lo que sientes se termina reflejando en la plaza. Y al revés. Todo va ligado. Un torero lo es las 24 horas del día. He pasado por momentos de mucho bajón y eso se acusa, personal y profesionalmente. Y cuando salen las cosas lo disfrutas todo mucho más, y la gente que tienes al lado también. Esa una dosis de ilusión y motivación. Lógicamente un triunfo así de momento no me cambia la vida ni nada, pero me ha dado mucha energía para seguir disfrutando e interpretando”.

Le espera la segunda fase de la Copa Chenel, donde centra ahora todos sus esfuerzos, aunque Juan del Álamo también mira de reojo a Madrid y a Las Ventas. A su reconquista, con el bagaje de 10 orejas cortadas en esta plaza. No está en San Isidro, pero piensa en las corridas de toros que se anunciarán el verano. Y reconoce que no le preocupa llegar sin rodaje y con la necesidad de jugárselo a una carta: “Soy un torero cuajado. No hace falta tanto rodaje. En Madrid hay que ser capaz de cruzar la raya y, a partir de ahí, lo que venga. El otro día antes de Villa del Prado estaba muerto de miedo, luego lo disfruté mucho”.