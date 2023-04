El crimen novilleril

Mario Navas le salió cara su apuesta, en la cruda realidad que viven y sufren los novilleros. Lo normal es que hubiera salido cruz o que, simplemente, no hubiera sucedido nada. Debutó con picadores el año pasado y en 2022 sumó siete novilladas picadas. Aunque en ese reducido número de paseíllos pisara cosos de la importancia de Sevilla, Bilbao y Salamanca con la autoridad que le da la pureza y la verdad en la que asienta sus formas, aquel fue el pírrico bagaje con el que se presentó en Madrid en el estreno de la temporada en Las Ventas, donde ratificó las buenas sensaciones que sembró el pasado curso. Siete novilladas para matar una corrida de toros, con edad de utreros, en el escenario más exigente del toreo. La plaza de la que depende todo. Es la que sirve para firmar el pasaporte que te saca del anonimato. ¿No es cruel? Navas no fue a la desesperada porque ha demostrado ser un torero capaz. Pero en su caso se reafirma el milagro y la excepción de la cruda realidad novilleril. Salvo los circuitos, no hay opción de torear ni despuntar, nadie se acuerda de ellos y la única justificación para ratificar el olvido al que se les condena es que estos festejos son deficitarios para las empresas.

Esas que apenas se preocupan de invertir en el futuro del espectáculo del que viven. La tauromaquia lo sufre en silencio y los novilleros más. Y se ven en la crítica situación de ir a Madrid a la desesperada y sin el bagaje suficiente para afrontar un reto mayor como es ese. Con lo que eso exige, pide y requiere. Antes se iba a Madrid a ratificar los triunfos que se lograban primero en los pueblos y luego en las capitales de provincia, donde los toreros se rodaban con encierros menores antes de dar el gran salto a la primera plaza. Hoy hay que pisar ese escenario, con encierros descomunales para quien da los primeros pasos en ese escalafón menor, para lograr un nombre y que se abran las pocas puertas que acogen novilladas en la temporada. El mundo al revés. Todo a la contra para romper los sueños y dinamitar las ilusiones de quien fragua las suyas en busca de la gloria del toreo. Aquello de “De Madrid al cielo” parece más difícil aún, como si estuviera más cerca el infierno del olvido que el cielo del triunfo. Y no es lo malo eso, sino que en el hipotético caso de que en esa apuesta tan arriesgada todo saliera bien lo más difícil es encontrar luego continuidad.

De San Isidro en adelante y hasta septiembre, con la temporada casi vencida, las ferias novilleriles con más ambiente y proyección, las oportunidades más apetecibles y atractivas se cuentan con los dedos de una mano. Así está un panorama que ya no es desconocido para nadie. Y lo peor es que ya nadie se escandaliza ni a las empresas que lanzan sus ferias sin la presencia de novilladas les da vergüenza poner de manifiesto un olvido cruel y poco inteligente.