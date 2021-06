El Cordobés apura el toreo en Salamanca tras su particular calvario: “No quería que una lesión me apartara del toro”

–El Cordobés vuelve a entrar en escena, ¿por qué otra vez?

–Es un regalo, cuando se me plantea ya en serio el problema de las caderas, me dice el médico que hay que intervenir y que la operación era complicada. Fue hace tiempo. El riesgo era que rechazara la intervención, que surgiera algún problema y aparecieran secuelas que podían quedar para siempre. Eso hizo que fuera frenando siempre pasar por el quirófano. Por ese miedo y ese riesgo, porque había una posibilidad de que no saliese como queríamos. Pero llega un momento en el que no aguanto más, y me tengo que operar. Sabía que en el momento que diera ese paso empezaba una nueva lucha, empezaba desde cero. El reto era ponerme bien para llevar una vida normal primero y, luego, si puedo torear algo. Esa era mi sueño, volver a torear. Y sobre todo que una lesión no fuera la que me quitara para siempre del toreo. Y aquí estoy de nuevo para cerrar mi etapa en los ruedos.

–¿La lesión de dónde viene?

–Es hereditaria. Viene en mi ADN, es el desgaste de una cadera que se incrementa con una grave cornada que sufrí en el costado izquierdo, en Cali (Colombia), y me partió mucha musculatura de las lumbares. Sin rehabilitarme como debía, ni estar al cien por cien, empecé a torear otra vez. Mis caderas no iban suficientemente equilibradas y así sufrían un desgaste mayor. Eso me produjo una artrosis, se comió el cartílago, las lesiones de la pierna izquierda me provocaron otra en la derecha. Y ahí empezaron los problemas de movilidad. Cada vez me costaba más entrenar, me dolía más; y estuve mucho tiempo a base de anti inflamatorios, corticoides, infiltraciones. Así iba tirando. Me tuve que operar en el momento en el que me plantean la posibilidad de ponerme unas prótesis de cadera tipo resurfacing, prótesis de superficie con las que no es necesario cortar el hueso. Eran muy novedosas, se lo ponen a gente joven que quiere seguir teniendo una vida activa físicamente. Andy Murray, el tenista, lleva unas como las que yo llevo. El doctor Cansino, que es quien me operó, me plantea la posibilidad de torear un tentadero, después de la operación. Si puedo un tentadero, un festival, le dije. Y si puedo un festival, una corrida de toros... Es una prótesis que te permite hacer una vida normal.

–Recuperar una vida normal, que le ha llevado casi tres años...

–Era una operación delicada en la que te tienen que luxar la cabeza del fémur, sacártela fuera de la pierna, limarte el fémur, ponerte la prótesis y volver a metértelo dentro. La herida es bastante amplia. Y luego lleva un proceso de rehabilitación muy intenso, muchas horas de gimnasio, mucha fisioterapia... Con la intención de querer tirar para adelante lo he conseguido. Eso es, tres años después.

–¿Y todo ese sacrificio por querer volver a torear?

–Lo de torear llega cuando me voy viendo bien físicamente, veo que puedo andar perfecto, que troto, que monto en bici... Hago una vida normal y además ya empiezo a torear de salón. Lo voy viendo paso a paso. El médico me pedía mucha paciencia y, sobre todo, cautela. Un día le planteo a mi mujer, a Virginia, que quiero torear porque quiero cerrar este ciclo. ¿Qué hago? Le pregunté. “Si eres feliz, inténtalo —me dijo—. Debes hacerlo. Te vamos a apoyar”. Y ahí empieza mi segunda etapa de querer volver a torear. Entrenar más serio, rehabilitar más fuerte, cuando logro ya una estabilidad perfecta de las piernas.

–¿Por qué esa necesidad que querer volver a torear?

–Por cerrar ese ciclo de mi vida. Y sobre todo por irme sin esa sensación de que una lesión no te quite de enmedio de esa manera. He estado una vida entera en esto. Tengo una gran ilusión. ¿Qué voy a torear? No se si mucho o poco. De momento, ya me he vuelto a vestir de luces. Voy a ir a Inca (Palma de Mallorca), a Fuengirola, con Ponce, otra en Almendralejo, con Enrique también y cosas especiales... Es ahora o nunca. No he preparado ninguna retirada, ni ninguna despedida. A lo mejor resulta que el último día que toree este año, digo: ¡Señores, aquí he terminado! O, a lo mejor, el año que viene toreo algún festival o alguna corrida de toros especial. Si quiero que todo sean cosas especiales.