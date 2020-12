El Bolsín suspende la final con novillos y la celebrará con vacas de Aldeanueva

El Bolsín Taurino Mirobrigense elegirá al novillero triunfador de 2021 en la final que se celebrará con vacas (de la ganadería de Aldeanueva) y no con novillos como estaba previsto y anunciado inicialmente y como se venía celebrando desde 2015 cuando incorporó esta modalidad como una de las principales novedades que le dio aún más categoría al concurso.

“Las exigencias impuestas por la Junta de Castilla y León nos han obligado a tomar esta decisión a nuestro pesar, al no poder asumir todos los requisitos que nos imponen”, afirma Andrés Sevillano, el presidente de la agrupación taurina de Ciudad Rodrigo.

“La normativa de la Junta de Castilla y León nos obligaba en la próxima edición a contar con una UVI móvil, un cirujano con especialidad en traumatología, una enfermera, no nos permitía celebrar ese festejo en la plaza del Conde Rodrigo porque está catalogada como lugar de esparcimiento; ese mismo reglamento nos obliga a matar los novillos en la plaza; además nos impone las tasas de los veterinarios... Todo eso nos hace tener unos costes que son inviables para nosotros”, concreta Sevillano.

Ante todas esas trabas que se han encontrado, el Bolsín Taurino Mirobrigense ha decidido cambiar la fórmula de la prueba final y celebrar esta con vacas, como se hizo toda la vida en el certamen y de la misma manera que las siete pruebas clasificatorias precedentes.

Además, todos los tentaderos tendrán lugar finalmente en las fincas de las ocho ganaderías anunciadas: La Galiana de Murteira Grave (16 de enero), Lo Álvaro de Juan Pedro Domecq (domingo, 17); El Sierro (sábado 23), La Moscosa de Antonio Palla (domingo, 24); Agustínez de Ricardo Sánchez (sábado 30), Alvarillo de Sánchez Herrero (domingo 31), Espioja de Ramón Rodríguez (6 de febrero; y la final en Cilloruelo con vacas de Aldeanueva el domingo 7. En principio todos las tientas se celebrarán a puerta cerrada y será el propio ganadero, dependiendo de sus instalaciones y plaza de tientas, quien limite el número de espectadores y acompañantes de los participantes. En todas los tentaderos se harán todas las pruebas pertinentes de temperatura, geles desinfectantes además y distancia social entre todos los presentes.

El premio al triunfador queda en el aire una vez que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo anunció la suspensión del Carnaval del Toro 2021: “Estamos a la espera de saber si se hace algo o no el resto del año en Ciudad Rodrigo, si no se hace nada, el Bolsín habrá ofrecido a los aspirantes torear ocho tentaderos y si no puede matar novillo este año, al menos tendrá el titulo de triunfador. No podemos hacer más”, concluyó Sevillano.