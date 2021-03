El adiós del doctor Ortega, un genio de la cirugía taurina

Con el doctor Ortega hicimos su penúltimo paseíllo en La Glorieta, de la que se ha despedido como cirujano jefe de la enfermería en la que entró en 1974 y capitaneó desde 1996. Casi medio siglo como ángel de la guarda de los toreros. En plena pandemia, y a sus 76 años, ha decidido decir adiós. Con él entramos en la enfermería, que impone y asusta a partes iguales: “Esta es como mi casa”, puntualiza. Y, junto a la mesa de operaciones, cubierta por una impoluta sábana blanca perfectamente estirada, comenzamos una charla que transcurre sin guión establecido. La voz ronca del doctor le aporta una dosis más de misterio, los surcos de la cara delatan su experiencia, las manos templadas le avalan el éxito bien ganado al que sólo tienen acceso los más grandes. Él ha sido, y hablo ya en pasado porque así lo ha decidido, uno de ellos. Camisa malva, abrochada con corbata y cazadora de invierno, el pantalón de pana recubre los botines del campo. Nos citamos en La Glorieta. Acaba de llegar de Hontanares, su finca en Pino de Tormes, donde encontró el mejor refugio, incluso antes de la pandemia. “De la enfermería hay algo que me gustaría que mantuvieran, es histórico”, afirma antes de cruzar la puerta verde de madera que da acceso a ese lugar de los miedos y la sangre derramada. Y se refiere a un hervidor, a un autoclave, y a toda la estructura que le rodea, con dos pequeños depósitos colgados de la pared, que sirven para esterilizar el agua, los útiles y antes también las batas de quirófano (hoy día ya son batas de papel que vienen metidas en sobre estériles): “Son tesoros. Se debe de conservar por historia quirúrgica. Son antiquísimos, de 1900, de 1910...”, puntualiza sobre esos elementos que hasta su última intervención en esta enfermería, tras la brutal cornada que le infirió Boticario, de Garcigrande, a Miguel Ángel Perera (15 de septiembre de 2015) ha utilizado. Han estado a punto y activos hasta la última Feria (2019), antes de la irrupción de la covid-19. “Aquí se puede operar de todo”, matiza orgulloso de lo que él considera como su casa. A mí me corre un escalofrío por el cuerpo al acceder a sus dependencias. Nada más entrar, por el patio de cuadrillas, hay un breve pasillo, que da acceso a la primera gran sala, con una camilla en el centro, donde dejan al herido, se le desnuda y el doctor hace la primera valoración. El quirófano está a mano izquierda. Su forma circular le da un plus de originalidad. Salvo la camilla, y las viejas y grandes lámparas que lo coronan está huérfano del aparataje que allí se acomoda los días de toros. Frente al pasillo de entrada, otra puerta da acceso al pequeño despacho. La silla diferente a las cuatro restantes, denota cuál es la del jefe. A mano derecha, un pequeño baño. A la izquierda otra gran sala con cuatro camas alineadas de manera paralela bajo una ventana a gran altura. En lo alto de la pared derecha hay un crucifijo: “Mientras operas, si hay que dejar algún herido, si tiene que estar en reanimación... Están aquí”, matiza. En esta enfermería, el equipo del doctor Ortega podía operar a dos heridos a la vez. Todas las paredes de las dependencias las cubren azulejos verdes. Verde claro y tono pálido. ¿Cómo y por qué llega a esta enfermería? Era residente de Joaquín Montero en el hospital y al saber de mi afición taurina me dijo, “¡vente!”. Además en 1974, cuando aún existía el Montepío de Toreros, logré el carnet como cirujano jefe de la enfermería de la plaza de Zamora en virtud a un concurso de méritos. El Sanatorio de Toreros nominaba a quién era el jefe y daba un carnet. Lo firmaba el presidente del Montepío de Toreros, Santiago Martín ‘El Viti’. ¿Quién fue su maestro? El doctor Montero, fue mi maestro en muchas cosas. Santiago Tamames y él fueron mis maestros quirúrgicos y también lo fueron como personas. Montero era una persona espléndida. Las cornadas más graves que atendió ¿Cuáles fueron las cornadas más graves que atendió? La de Perera aquí ha sido la última y de las más graves. El día anterior a Perera operamos a un subalterno (Agustín Serrano, de la cuadrilla de Juan del Álamo) con una herida abdominal, un traumatismo pancreático, con lesiones graves... Mucho antes, hubo otra, a un subalterno de La Fuente, Pepe el Huevero, al que el último novillo le cogió y le hizo una herida torácica. Se marchó todo el mundo de la plaza y nos quedamos operándole mucho tiempo. Y cuando fuimos a salir estaba todo cerrado. Tuvimos que llamar para que nos vinieran a abrieran las puertas. Operamos en Ciudad Rodrigo, dos heridas muy graves, una torácica y otra pericárdica. He operado en Macotera una desinserción de la meseta inferior, a López Chaves en Peñaranda... aquella fue muy grave. A parte de los enfermos y accidentados que he tratado en la enfermería, mi teléfono siempre fue público, si estaban tentando por aquí y si pasaba algo me llamaban. Nunca jamás cobré a ninguno. Sí es cierto que tengo recuerdos de todos, o casi todos. La cirugía taurina no se enseña en las facultades, ¿cómo y dónde se aprende? Esto es una cirugía de urgencia, para examinarte constantemente. Tú vienes aquí y eres como un Harrier, un avión, que despegas en vertical. Y empiezas a volar. Sin que suene a presunción, un cirujano taurino, tiene que ser un buen cirujano. Con gran experiencia en urgencias. Y tienes que saber muchas especialidades. Somos cirujanos a la antigua usanza, haces trauma, vascular, tórax, digestivo, osteolocomotor... Antes el cirujano era cirujano de todo. Y hoy día se han ido especializando. La afición taurina, ¿de dónde le viene? Desde niño. Yo soy de Aranjuez, y de niño fui con mi padre una tarde a los toros. Vi una corrida en la que toreaban Luis Segura, El Viti y un tercero del que no me acuerdo (Pablo Lozano, le recuerdo. Tarde triunfal en la que el maestro salmantino cortó tres orejas a reses de El Conde de Mayalde). Eso fue en 1963. Cómo sería la corrida que salí con dolor en las manos de aplaudir. Yo veía a mi padre entusiasmado. Ahí arrancó todo y eso fue lo que me trajo aquí.

A La Glorieta primero vine como aficionado en 1972, el año en que acabé la carrera, al tendido de sol, a la última fila

¿Cuándo fue la primera vez que pisó esta plaza? Aquí primero vine de aficionado. La primera vez fue en 1972, el año en el que acabé la carrera. Un 21 de septiembre. Vinimos mi novia entonces, mi mujer actual, y yo. Al tendido de sol, a la última fila (y se frota los dedos en señal de que entonces las pesetas no daban para una entrada mejor). Era lo que había. No se me olvida que actuó como rejoneador Lupi, que al llegar al platillo se cayó en un quiebro, se pegó un castañazo horroroso. Esa fue la primera que vine. Luego ya conocí a Joaquín y pensé: “Algún día le sustituiré...”. ¿Ya lo pensó entonces? No lo pensé como tal, pero sí que era mi ilusión. Y lo conseguí. ¿Cuál fue el primer torero que operó? No, porque mi estadística es muy amplia. Tan amplia que cuando la doctora Montejo, residente mía, presentó una comunicación al Congreso Nacional de Cirugía por parte de los residentes, le di toda mi estadística, se publicó hace años, y le dieron el primer premio de comunicación. He operado lesiones que van desde una iliaca en Zamora, una mesentérica en Macotera, pericardio y torax en Ciudad Rodrigo, un Toro del Aguardiente. Recuerdo hasta el nombre del herido, Nunes Pimentel, un joven portugués. Ese hombre volvió con el tiempo ya recuperado a dar las gracias y me regaló un queso de cabra. Encantado yo, con ese detalle. Tengo muchas anécdotas.... ¿Cómo vive percances con tan fatales consecuencias como los que se llevaron a Iván Fandiño o Víctor Barrio? En la distancia es difícil valorar. Hay que estar allí. Desde luego, en el caso de Fandiño, no habría esperado tanto tiempo en la enfermería sabedores de que allí no lo iban a operar. Sea como sea, le laparatomizo, hago una urgencia... y lo más rápido al hospital. Eso es problema de esquema mental, de los medios que tengas.