Diosleguarde degusta el 'Tostón de Oro' de Arévalo El diestro salmantino recoge en la localidad abulense el trofeo al triunfador de la feria tras cortar tres orejas y un rabo el pasado mes de julio

Javier Lorenzo Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:41

Manuel Diosleguarde recibió el viernes por la noche la XXII edición del trofeo «Tostón de Oro» en Arévalo, después de proclamarse triunfador de la feria celebrada el pasado mes de julio en la localidad abulense. El diestro salmantino compartió cartel en aquella ocasión junto a los diestros Daniel Luque y Emilio de Justo y saldó su actuación con el corte de tres orejas y un rabo a una corrida de El Parralejo. De esta manera Manuel Diosleguarde revalida el título de triunfador de los festejos taurinos celebrados en Arévalo, donde también triunfó con autoridad en la temporada de 2024.

En la misma velada en la que se reconoció a Diosleguarde, también fueron distinguidos los banderilleros Abraham Neiro, con la XVII edición del trofeo «Legumbres de la Moraña» a la mejor brega; y Elías Martín, con la XXII edición del galardón al mejor par de banderillas. De la misma manera también se reconoció a José Luis Bayón, con el galardón al mejor cortador en las capeas de las fiestas de San Victorino.