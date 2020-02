Manuel Diosleguarde debutará como novillero con picadores en la plaza de toros de Valencia el próximo 9 de mayo, en el festejo que se incluye dentro de la feria de la Virgen de los Desamparados. El espada salmantino actuará en una función que supondrá su regreso a un escenario en el que debutó el 17 de julio de 2017, cortando una oreja dentro de las novilladas de promoción del Encuentro de Escuelas taurinas que sirve de prólogo a la celebración de la feria de San Jaime.

En esta ocasión, el 9 de mayo, se enfrentará a un encierro de la ganadería de Zacarías Moreno, junto a José Fernando Molina y el novillero triunfador de la feria de Fallas. Esta novillada se incluye dentro del abono fallero.

Los carteles de la feria de Fallas de Valencia, son los siguientes:

-Domingo, 8 de marzo. Novillada sin picadores. Erales de Jandilla y Vegahermosa para Christian Parejo (E.T. Beziers), Emiliano Robledo (E.T. Aguascalientes ETMSA), Alejandro Peñaranda (E.T. Albacete), Nino Julián (E.T. Nimes), Javier Camps (E.T. Valencia) y Germán Vidal “El Melli” (E.T. El Volapié).

-Jueves 12. Novillos de Fuente Ymbro para El Rafi, Miguel Senent “Miguelito” y Jordi Pérez “El Niño de las Monjas”.

-Viernes 13. Novillos de El Parralejo para Diego San Román, Tomás Rufo y Miguel Polope.

-Sábado 14. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Sebastián Castella, Cayetano y Roca Rey.

-Domingo 15. Toros de Zalduendo para Antonio Ferrera, Morante de la Puebla y José María Manzanares.

-Lunes 16. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce y Pablo Aguado, mano a mano.

-Martes 17. Toros de Jandilla para El Fandi, Emilio de Justo y Román.

-Miércoles 18. Toros de Domingo Hernández y Garcigrande para Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.

-Jueves 19. Matinal. Toros de Fermín Bohórquez para Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, mano a mano. Por la tarde, toros de Fuente Ymbro para Juan Leal, Jesús Duque y David de Miranda.

NOVILLADA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

-Sábado, 9 de mayo. Novillos de Zacarías Moreno para Manuel Diosleguarde, José Fernando Molina y un tercer puesto para el novillero triunfador de la Feria de Fallas