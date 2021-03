Diego Urdiales, en el Campo Charro: ”Nuestra obligación es dejar el toreo mejor que lo encontramos”

Dieciocho meses después de aquella tarde de la feria de El Pilar de Zaragoza de 2019 vuelve a estar anunciado en un cartel, en apenas once días: el 14 de marzo, en Ubrique (Cádiz), donde se anuncian las dos primeras corridas de toros del curso. En la segunda hará el paseíllo Diego Urdiales. Allí se fijan los ojos del estreno de una nueva campaña. El estreno en un coso menor pero que abre de nuevo las puertas de la ilusión.

El crédito de Urdiales se mantiene intacto, la pandemia no le ha robado un ápice de torería a quien fue el gran suceso de la última Feria de Salamanca. Y a su refugio del Campo Charro ha vuelto para ultimar una preparación que no ha descuidado. Sigue ganando en poso y eso hace que se siga multiplicando la torería que aprovecha para seguir ahondando en el concepto más puro y clásico del escalafón. Nos dice que llevaba dos meses y medio sin ponerse delante una becerra y reconoce que ahí prefiere administrarse para no caer en la rutina y para darle casi carácter de acontecimiento a cada lance o muletazo. Que todo tenga sentido: “Lo hago así ahora, y lo hacía antes cuando escaseaban más las oportunidades. Tres, cuatro días a lo sumo, y luego descansar para asimilarlo y seguir profundizando en el toreo de salón”. Lo de llevar tanto tiempo ha sido circunstancial: “Si se puede, me gusta asegurar el tiempo. No tenía prisa, seguía con mis entrenamientos”, puntualiza. Los zahones, la gorrilla, los botos impolutos en cada entrega, chaleco sobre una camisa con los puños vueltos. Diego cuida todos los detalles. Nada es fruto de la casualidad. Todo lo que le acompaña le hace diferente.

¿Cambia la rutina, la intensidad e incluso la forma de entrenar en una pandemia?

No tienes la presión y la incertidumbre de cuando volverás. A la vez, vives la esperanza de que va a cambiar y hay que estar preparado. Además, tienes que estar ilusionado por evolucionar y crecer como torero. Eso es lo que me mantiene vivo siempre, con pandemia y sin ella. Eso siempre me ha sacado de cada situación. He vivido muchas pandemias taurinas. He tenido temporadas en las que he estado parado. Ahora por suerte las cosas estaban yendo mejor.

¿Y cree que pudiera darse el caso de que las empresas o aficionados se olviden de lo que sucedió antes del coronavirus?

He pasado por muchas situaciones así. Sinceramente, no me lo planteo. A día de hoy tengo motivos para ilusionarme. Dos tardes en Sevilla, comienzo con la corrida de toros de la Gira, se empiezan a hablar cosas... Al final, sean las tardes que sean, quiero vivirlas con la mayor intensidad.

¿Es de los que piensan que se debe de reactivar cuantos antes?

Sí, y no solo el toreo, pero la situación es complicada. Hay que reactivarlo cuanto antes siempre que se haga con sentido común, con un deber de obligación como prioridad, que es la salud y la vida de las personas.

¿De qué ha servido todo este tiempo? ¿Se puede sacar alguna lectura positiva?

Esto nos ha pillado a todos fuera juego. La lectura es la que cada uno quiera hacer. En mi caso, pienso que tenemos el deber y la obligación de poner el toreo mejor de lo que estaba, y en esa lucha personal sigo. Esa es una obligación del torero, del empresario, de cualquier profesional, del periodistas incluso... de todos. Y para eso hay que tener un compromiso real con la tauromaquia.