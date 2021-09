Diego San Román antes de torear en La Glorieta: “Me da más miedo un terremoto que el avión, ahí caes, mueres y ya”

A Diego San Román —10 de noviembre de 1995— la simple propuesta de hablar de todo menos de toros le gusta: “¡Mejor!”, dice el novillero de Querétaro: “Vamos a tener conversación, eh, podemos hablar de la vida, filosofar, deportes...”.

–Y esos temas cómo le gusta hablarlos, ¿cara a cara o por las redes sociales?

–¡A la cara! Las redes sociales ni mentarlas. A día de hoy no tengo ninguna. Hace año y medio me hackearon la cuenta de Instagram y sentí tal desprotección que decidí borrar todo: Twitter, Facebook... Ya no tengo nada.

–¿Sintió miedo cuando vio que no podía acceder a su cuenta de Instagram?

–Sí, sí. Totalmente. No sé quiénes fueron, si antis o qué, pero lo cierto es que me sentí desprotegido, que alguien entre en tu cuenta y pueda ver todo. Tus mensajes con tu familia, con tus amigos... Que sepa todo eso, ¿qué necesidad? Por eso corté por lo sano.

–Vamos, que lo de bailar en Tik Tok...

–¡No! [Ríe]. Además, soy una persona muy seria.

–No me puedo creer que por esa desafección se haya quedado sin seguir el ‘culebrón Mbappé’...

–Una cosa no quita la otra, hombre. En la tele también se ha hablado mucho. Yo como habitualmente en el bar de unos amigos en Cercedilla (Madrid) y son muy merengues, y el 1 de septiembre fui solo para decirles que había visto a Mbappé en el aeropuerto... Yo es que soy del Atleti.

–La sorpresa del último día de mercado en su equipo era Griezmann. ¿Qué cuerpo se le quedó?

–Casi cortado. No me gusta que haya vuelto, la verdad. Pero es una decisión deportiva...

–¿Por qué sois tantos toreros del Atlético de Madrid?

–Será por el carácter. Yo nada más llegar a España lo primero que hice fue hacerme de este equipo. Mi apoderado [Alberto Elvira] me llevó al Calderón y quedé prendado, ¡qué ambientazo, era espectacular!

–Si fuera plaza de toros, ¿qué coso sería el Vicente Calderón?

–Tengo claro que una plaza de Primera. Y... —se lo piensa—, creo que Madrid. Tiene esa pasión desatada y esa entrega cuando tú haces las cosas de corazón. Impresiona lo mismo.

–Por cierto, usted es mexicano y le gusta el fútbol: ¿sabe que en Salamanca hay un club con dueños y jugadores de su país?

–¡Anda! Lo seguiré a partir de ahora. Allí hay mucha pasión.

–Por nombres que hayan pasado por aquí lo mismo conoce a Chatón Enríquez o a Puma Chávez...

–¡Al Chatón sí! Ganó el oro olímpico con México. Cómo olvidarlo.

––¿No tendrá que ver con el fútbol la mayor locura, que pueda confesar, que ha hecho?

–¡No! Aunque no te creas que he hecho muchas, ya te he dicho que soy como serio. Creo que la cosa más fuerte que pueda contar [ríe] es irme a la playa con los amigos en un viaje de 24 horas.

–Casi un vuelo a México..

–Totalmente.

–Ahora que hemos aterrizado en su país, ¿si le hablo de la brecha Guerrero qué le viene a la cabeza?

–Bufff. Ni oír hablar de eso. Odio los temblores, es lo que más miedo me da, hablábamos del avión y confío en los pilotos y sé que, si se cae mueres y ya, los terremotos me dan mucha angustia, imagínate que no mueres y quedas sepultado y sientes todo eso... Ni oír hablar. Hace dos años exactamente como el de este martes viví uno allí y no veas qué miedo.

–¿A quién mandaría a ver esa falla que tan poco le gusta?

–A nadie, por favor, se vive más tranquilo en paz.