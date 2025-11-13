Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toros de Puerto de San Lorenzo, en los corrales de la plaza de Las Ventas. PLAZA 1

Estos son los destinos de Puerto de San Lorenzo para la temporada de 2026

La divisa salmantina volverá a hacer doblete en Las Ventas y estará presente en las primeras ferias relevantes del curso: Castellón y Valencia, dentro de una camada de doce corridas de toros

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

Las primeras ferias de la temporada volverán a contar con la divisa de Puerto de San Lorenzo en sus carteles estelares en un año más asentado en la primera fila del toreo. Como viene siendo habitual en las últimas ediciones ya tiene reseñados en los cercados de El Puerto de la Calderilla dos encierros con destino a la plaza de toros de Las Ventas de Madrid (escenario en el que tomó antigüedad en 1982 y donde no ha fallado en ni una sola temporada desde entonces). Esta vez comparecerá en el ruedo venteño con el primer encierro en la feria de San Isidro y el otro en el serial de Otoño, tal y como sucedió en 2025.

Antes de la cita en el coso de la madrileña calle Alcalá, los toros de Lorenzo Fraile estarán anunciados en los carteles de la primera gran feria de la temporada, las Fallas de Valencia. Y, casi al mismo tiempo, hará lo propio en el coso del paseo de Ribalta de Castellón, en las combinaciones de la feria de la Magdalena. Más adelante en el tiempo, aunque en la misma Comunidad Valenciana, los toros de Puerto de San Lorenzo también estarán anunciados en la feria de San Juan de Alicante, en el mes de junio.

La plaza de toros de Istres (Francia) y dos clásicos también dentro de sus últimas campañas, avalados además por trofeos y triunfos resonantes, como son los cosos de Cuatro Caminos de Santander (donde en 2025 logró el premio a la mejor corrida de toros de la Feria de Santiago) y El Bibio de Gijón, a finales del mes de julio y mediados de agosto respectivamente, también figuran ya en la agenda de la ganadería pucherera, que tiene previsto lidiar a lo largo de la temporada de 2026, entre los dos hierros de la casa (Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto), una docena de corridas de toros en los cosos destacados de la temporada, en un planteamiento muy similar al que ya protagonizó en el ya recién finalizado ejercicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  2. 2 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  3. 3 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  4. 4 Así va la obra del primer ascensor urbano: «Para entonces estará terminado, seguro»
  5. 5 Así era la Salamanca de los 90 vista a través de las fotos de un turista alemán
  6. 6 El cambio histórico que la DGT incorporará nada más empezar el año 2026 en las carreteras
  7. 7 Dos reclusos en el banquillo por episodios violentos en la cárcel de Topas: «Estáis muertos, malparidos»
  8. 8 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 12 de noviembre?
  9. 9 Daniel Cuesta anunciará la Semana Santa de 2026 en un pregón que cambiará su día más tradicional
  10. 10 «Te juro que no vas a dormir tranquila»: a juicio por amenazar a su ex desde Portugal tras la ruptura

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Estos son los destinos de Puerto de San Lorenzo para la temporada de 2026

Estos son los destinos de Puerto de San Lorenzo para la temporada de 2026