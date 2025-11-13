Estos son los destinos de Puerto de San Lorenzo para la temporada de 2026 La divisa salmantina volverá a hacer doblete en Las Ventas y estará presente en las primeras ferias relevantes del curso: Castellón y Valencia, dentro de una camada de doce corridas de toros

Jueves, 13 de noviembre 2025

Las primeras ferias de la temporada volverán a contar con la divisa de Puerto de San Lorenzo en sus carteles estelares en un año más asentado en la primera fila del toreo. Como viene siendo habitual en las últimas ediciones ya tiene reseñados en los cercados de El Puerto de la Calderilla dos encierros con destino a la plaza de toros de Las Ventas de Madrid (escenario en el que tomó antigüedad en 1982 y donde no ha fallado en ni una sola temporada desde entonces). Esta vez comparecerá en el ruedo venteño con el primer encierro en la feria de San Isidro y el otro en el serial de Otoño, tal y como sucedió en 2025.

Antes de la cita en el coso de la madrileña calle Alcalá, los toros de Lorenzo Fraile estarán anunciados en los carteles de la primera gran feria de la temporada, las Fallas de Valencia. Y, casi al mismo tiempo, hará lo propio en el coso del paseo de Ribalta de Castellón, en las combinaciones de la feria de la Magdalena. Más adelante en el tiempo, aunque en la misma Comunidad Valenciana, los toros de Puerto de San Lorenzo también estarán anunciados en la feria de San Juan de Alicante, en el mes de junio.

La plaza de toros de Istres (Francia) y dos clásicos también dentro de sus últimas campañas, avalados además por trofeos y triunfos resonantes, como son los cosos de Cuatro Caminos de Santander (donde en 2025 logró el premio a la mejor corrida de toros de la Feria de Santiago) y El Bibio de Gijón, a finales del mes de julio y mediados de agosto respectivamente, también figuran ya en la agenda de la ganadería pucherera, que tiene previsto lidiar a lo largo de la temporada de 2026, entre los dos hierros de la casa (Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto), una docena de corridas de toros en los cosos destacados de la temporada, en un planteamiento muy similar al que ya protagonizó en el ya recién finalizado ejercicio.