Entiendo que a los toreros que reaparecen no les ha llamado nadie, de la misma manera que entiendo que ver tres tardes a Sebastián Castella en algunos de los mejores carteles del próximo San Isidro parece cuanto menos una exageración. Antes estará en Castellón, Valencia, Sevilla y después de la cita venteña en todas y cada una de las ferias que vengan de ahí en adelante.

Se fue mosqueado con el sistema que mangonea el toreo y vuelve envuelto en él como si nada. Le sucedió algo parecido a Talavante cuando anunció que dejaba de torear en el otoño de 2018 porque no pudo con un sistema que le condenaba y no le atendía como quería, volvió bajo el timón de la independencia y, tras su fracaso absoluto la pasada campaña, esta ha decidido ponerse en manos de Simón Casas para que dirija su carrera y le asegure un puesto en todos los grandes ciclos. Con sus hechos pierden la credibilidad.

Todos los enteros que ganan los toreros cuando anuncian una retirada los pierden incluso en mayor medida cuando anuncian una reaparición que ni tiene sentido, ni interés, ni alicientes.

Añadan a Ponce, que flirtea con la vuelta, o a El Cid que ya la ha anunciado. Las despedidas ya no se las cree nadie. De las reapariciones pueden estar hablando tres días que no hay argumento que las sostenga. Con las que se anuncian para 2023 y los que siguen sin haberse ido podían hacerse no pocos de los carteles que se pagaban hace décadas en pesetas, cuando muchos de los que hoy se sientan en los tendidos no conocieron siquiera esa moneda. Eso sí, la culpa no la tiene quien anuncia una vuelta sino las empresas que les contratan, en una demostración más de lo lejos que están, y viven, los empresarios que mueven los hilos de la tauromaquia del momento de los gustos del público, que es por quien deberían velar y a quien deberían atender al lanzar sus carteles. Más que nada porque el público es el cliente del empresario. Y el empresario de toros puede que sea de los pocos que no piensa en quienes pasan por taquilla para sostener el espectáculo que dirigen.

¿Contradictorio? Como la mayoría que rodea a un mundo que navega sin sentido. Ni les interesan sus clientes ni tampoco el futuro del espectáculo, al que no le importa ponerle fecha de caducidad. Son los primeros que no creen en su continuidad mientras siguen frenando el lanzamiento de nuevos toreros, arrinconando a los que triunfan y dejándolos en un segundo plano en el mejor de los casos. Sin valorar el mérito que tiene el éxito en el ruedo, algo que siempre fue sagrado y que ha pasado a un segundo plano.

Para desgracia de los protagonistas y del propio espectáculo que sufre carteles con los nombres de siempre y sin apenas rivalidad. Porque ya nadie le quita el sitio a nadie a base de triunfos en el ruedo. Y sí en los despachos.