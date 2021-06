Daniel Luque se sincera en el Campo Charro: “No creo que las figuras me vayan a frenar”

–Personalmente he intentado volver a ser feliz. Estar tranquilo, quitarme esa losa de presión, saber que estaba pisando un sitio del que sabía que tenía que salir. Sabía que, en el momento que recuperara a la persona, lo iba a lograr. Sabes que soy hombre de pocas palabras y no me gusta adelantarme, pero ahora se que voy a salir a la plaza y no me voy a dejar ganar por nadie. Eso sí lo he aprendido para que no me suceda más.

–Ahora mismo tengo tardes y carteles soñados. Uno era Aranjuez. Me lo marcaba como la última tarde de mi vida. No me podía justificar diciendo que mi lote no hubiera embestido. Hay días que si no embisten los animales tiene que embestir uno. La responsabilidad de saber que se acaba el papel, que hablan de ti, que tienes que dar el 100%... No podía salir de la plaza sin dejar a la gente contenta. Ahora más que nunca hay que ser consciente del esfuerzo que tiene que hacer la afición para comprar una entrada tal y como está todo. Lo mínimo que podemos hacer es dejarnos el alma y que vean y sientan como tres toreros se juegan la vida de verdad.

–Cuando llegas a tocar fondo hay que renovarse y empezar de cero. Una carrera nueva. Para arreglarlo sabía que no podía dejar pasar ni una, cada vez que me anuncie dar un nivel que no tengan más remedio que darme el sitio otra vez. Seguir mi camino con humildad y ser consciente de que cuando salga el toro tengo que darlo todo. Volver a sentir las sensaciones y controlar las emociones para ser libre en la plaza.

“La clave es no defraudar. El que estuvo el domingo en Aranjuez estoy seguro que volverá la plaza... Tenemos que cuidar al aficionado que es, junto al toro, el que nos mantiene a todos”

–No te voy a engañar, me da satisfacción y más moral para seguir apretando. Que tus compañeros te arreen y tú seas capaz de hacerlo motiva. Y cuando ves que según se desarrolla la tarde cada vez se pone a más, a más... todas esas cosas, no soy tonto... Ya llevo años en esto y se cuando eres capaz de motivar a los demás. Ahora, no sé qué van a hacer el resto pero yo sí se que no me voy sin triunfar.

–Cuando llego a la plaza intento no mirar quién está a mi lado. Mi pelea es conmigo mismo, Cuando cuando soy capaz de llegar a donde quiero no importa a quien tenga al lado. Si en ese caso está Roca Rey, Morante o cualquier otra figura... cada uno es dueño de su pelea, de su profesión y carrera. Pero no te voy a negar que me motiva ¡Claro que motiva! No me voy a dejar ganar la pelea tan fácil. Ellos se que tampoco. Por ese se vivió lo que se vivió el domingo en Aranjuez.

–Y ahora, ¿qué le preocupa más, seguir entrando en ese tipo de carteles de figuras o el miedo a que estas no le dejen paso?

–No creo que me vayan a frenar. Si me frenan es porque no soy capaz. Creo que son justos a la hora de facilitar el camino. Yo ya he estado en los dos bandos y se lo que hay que hacer para que te dejen entrar. A mí no me van a regalar nada, me lo tengo que ganar tarde a tarde. Lo que me preocuparía es no ser capaz de hacer cosas para que cuenten conmigo. Mientras sea capaz, lo demás no me preocupa porque se que llegará. Soy crítico conmigo mismo. Estos años no entraba en estos carteles porque no hacia cosas para entrar. Ahora, día tras día, demuestro lo que quiero hacer para volver ahí. ¿Y miedo? Más que miedo lo que tengo es confianza plena en mí. Por eso digo que la lucha es conmigo mismo para no defraudarme y no tener remordimiento de lo que pude hacer y no hice.

–¿Sigue siendo el toreo justo con quien se lo gana en el ruedo?

–Eso el público es quien se encarga de renovar. Y con el público, los empresarios. Cuando las cosas interesan, interesan y hay que ponerlos. Y cuando no, nos quedamos en casa. Soy consciente de que si no me lo gano me quedaré en mi casa. Todo lo que sea lamentarnos y echarle la culpa a los demás es porque en la plaza no hacemos lo que debemos. Si lo das todo en la plaza estoy seguro de que no va a haber problema para seguir ahí.

–Con sus palabras y sus hechos parece que no hay nadie que ahora sea capaz de bajarle de ese tren...

–Lo voy a intentar para que no me bajen. Por todos los medios. Tardes como la de Aranjuez, las temporadas pasadas que escribí triunfo a triunfo tienen que servir. Costará más o menos, pero tienen que servir. De tres o cuatro años para acá, no recuerdo una tarde que me quede en blanco por no saber meterle mano a un animal. Esa regularidad es la que te lleva a mantenerte y a que no te puedan decir tú aquí sobras y, sin embargo, digan este entra aquí porque es el que se lo está ganando. En la plaza hay que ser un perro de presa.