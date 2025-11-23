Cuatro toros del Campo Charro bendecidos con el pañuelo azul Brigadier, el toro de Pedraza de Yeltes que deslumbró en Las Ventas, fue uno de los 23 astados distinguidos en plazas de primera categoría con la vuelta al ruedo en el arrastre: Alambisco, de este mismo hierro, en Béziers; Galeono, de Domingo Hernández, en Sevilla, y Veleto, de Carmen Lorenzo, en Pamplona, completan la gloria del Campo Charro

Domingo, 23 de noviembre 2025

Con 667 kilos de peso y cuatro años y medio envueltos en un tremendo e imponente aparato Brigadier acabó con el cuadro en Las Ventas como primer suceso de la feria de San Isidro. Hizo lo que nadie pensaba ni se atrevía a imaginar, que un astado, con ese volumen y ese despampanante cuajo, se pusiera a embestir con un fondo incansable, una calidad excelsa y una importancia que cautivó a todos en la primera plaza del mundo (14 de mayo). El pequeño Isaac Fonseca estuvo heroico con él. Oreja para el bravo torero mexicano y vuelta al ruedo en el arrastre para el toro. Este de Pedraza de Yeltes y Milhijas de Victorino Martín (15 de junio), al que desorejó Borja Jiménez, fueron los dos toros distinguidos con el pañuelo azul este año en la primera plaza del mundo; y dos también del total de 23 que fueron premiados con los honores de la vuelta al ruedo en el arrastre en toda la temporada en las plazas de primera categoría.

Una distinción que a lo largo de la temporada la consiguieron cuatro astados criados en las fincas del Campo Charro. Junto a Brigadier, también de la ganadería de Pedraza de Yeltes, Alambisco al que Borja Jiménez desorejó en la plaza francesa de Béziers (17 de agosto). Junto a ellos, un novillo de Domingo Hernández llamado Galeono, que resultó excelso en la muleta de Talavante en el festival de 13 de octubre en La Maestranza de Sevilla, donde incluso se le llegó a pedir el indulto que no concedió el presidente. Ese cuarteto de honor de toros salmantinos lo completó un astado de la ganadería de Carmen Lorenzo, de nombre Veleto, al que el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza le cortó un rabo en la apertura de la feria de San Fermín de Pamplona el 6 de julio.

Con las dos vueltas al ruedo de 2025, Pedraza de Yeltes se sitúa ya con 19 toros premiados con el pañuelo azul en toda su historia ganadera que se remonta a 2010, cuando lidió por primera vez una novillada en público, en el coso de Las Ventas. Su primer toro de vuelta al ruedo llegó en 2014 en Dax (Francia), que fue su principal fortín. No en vano, en esta plaza acumula hasta ocho astados premiados en el arrastre, seguida de los cuatro que fueron distinguidos en Mont de Marsan, tres en Béziers, dos en Bayona y uno en Arles y el de las Ventas, que es su única conquista en España.

Ampliar Brigadier, embistiendo en la muleta de Isaac Fonseca el 14 de mayo en el ruedo de Las Ventas, donde fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

Dos más que en 2024

Los cuatro toros premiados con la vuelta al ruedo en la recién terminada temporada supusieron el doble que la marca conseguida el año pasado, aunque casi con las mismas ganaderías como protagonistas. En 2024 se le dio la vuelta al ruedo a un toro de San Pelayo (Capea) en la corrida de rejones de Arles (Francia) y también en territorio galo a un toro de Pedraza de Yeltes en la feria Dax. Este año la divisa de los Hermanos Uranga duplicó sus vueltas al ruedo con el empujón y la categoría que da un pañuelo azul en las Ventas, y además en plena feria de San Isidro, y le dio continuidad en el verano con otra vuelta al ruedo en la feria de Béziers. A las dos se sumó este año la divisa de Domingo Hernández, nada menos que en Sevilla, en el festival del cierre de curso.

Santiago Domecq, aplastante regularidad

En la finca 'Garcisobaco' luce un crespón negro por la reciente muerte este lunes de Ana María Bohórquez, madre del ganadero Santiago Domecq. De esa finca en tierras de Jerez de la Frontera salieron hasta cuatro toros premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre en plazas de primera categoría en 2025. Anárquico (Sevilla, 6 de mayo, que lidió Perera), Cautivo (Mont de Marsan, 16 de agosto, también para el extremeño) y Reyesuelo y Mes de mayo (Dax, 6 de septiembre lidiados por Luque y Clemente) catapultaron a Santiago Domecq como la divisa más laureada de 2025 en el gran circuito. Tres tardes estelares con cuatro toros de bandera, en diferentes momentos del año que situaron al hierro gaditano como uno de los más destacados de una intensa temporada ganadera de grandes hitos.

Si en 2024 fueron dos toros de vuelta al ruedo y un indulto en el mismo festejo, este 15 de agosto, de nuevo en Dax volvió a ser para Santiago Domecq uno de sus grandes escaparates con otros dos astados premiados con la vuelta dentro de una campaña de brillante y contundente regularidad en la que logró hasta siete reses premiadas con el pañuelo azul: A Sevilla, Mont de Marsan y Dax, se sumaron Castellón en marzo y la de Albacete en septiembre, así como otro astado más en un coso de tercera, como Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) en el noveno mes.

Santiago Domecq fue una de las quince ganaderías que vieron como al menos uno de sus pupilos era premiado con una vuelta al ruedo en el circuito de las corridas de toros en plazas de primera categoría. De todas, la de las Ventas de Madrid, recuperó el pañuelo azul en 2025 para honrar la bravura de Brigadier de Pedraza de Yeltes y Milhijas de Victorino Martín después de que en 2024 no fuera premiado ningún astado con la vuelta a ruedo; y que en 2023 lo hicieran tres, también con protagonismo salmantino, entonces con Valentón de Domingo Hernández (propiedad de Justo Hernández) que aquella temporada rivalizó de manera directa con Cartelero de José Escolar y con Contento de Santiago Domecq, precisamente.

Mejor marca que en 2024

Los 23 astados que fueron premiados la pasada temporada con la vuelta al ruedo en el arrastre supusieron un aumento de dos respecto a los 21 con los que se cerró 2024. Si este año lideró Santiago Domecq con cuatro reses arrastradas tras salir al tapete presidencial el pañuelo azul, en 2024 fue La Quinta (encaste Santa Coloma) quien lideró esta clasificación con tres reses con este premio: Sevilla, y las plazas francesas de Arles y Nimes fueron los escenarios de triunfos incontestables. Además de la divisa de los Hermanos Conradi el resto de hierros premiados por toros de vuelta al ruedo fueron Los Maños (2), Victoriano del Río (2) y Santiago Domecq (2), y de Jandilla, El Parralejo, Fuente Ymbro, Núñez del Cuvillo, Aimé, Callet, Margé, Dolores Aguirre, Fermín Bohórquez y Murube, además de los hierros salmantinos de Pedraza de Yeltes y San Pelayo.

Las cifras

3 TOREROS. Roca Rey y Borja Jiménez fueron los toreros que más toros premiados con la vuelta al ruedo enlotaron a lo largo de la temporada. El diestro peruano se encontró con Frenoso y Cantaor de Victoriano del Río (en Valencia y Bilbao respectivamente) y Truchero de Jandilla (Nimes). Mientras que el sevillano se las vio con Milhijas de Victorino Martín (en Madrid), Alejado de El Freixo (Dax) y Alambisco de Pedraza de Yeltes (Béziers).

3 TRES COSOS. Tres cososde primera categoría empataron en el primer lugar como en los que más vueltas al ruedo se concedieron en la temporada de 2025, con tres astados premiados cada uno de ellos: Sevilla (Mosquetón de Victorino Martín, Anárquico de Santiago Domecq y Galeono de Domingo Hernández) y las francesas de Dax (Reyesuelo y Mes de mayo de Santiago Domecq y Alejado de El Freixo) y Nimes (Truchero de Jandilla, Bogador de Juan Pedro Domecq y un novillo llamado Cristalino de Talavante).