CRÓNICA | Tercera de abono de la Feria de Salamanca: El laberinto

Le costó desenredarse a la tarde. Se fue convirtiendo en una madeja de la que era imposible encontar el hilo para saber de dónde tirar. Todo un laberinto. Como si Instructor, el toro que rompió la función hubiera cortocircuitado el espectáculo. A las huidizas y desentendidas acometidas del capote de Ferrera, siguió el descarado barbeo por las tablas que quiso saltar hasta dos veces sin disimulo en cuanto sintió la puya. Tras cinco intentos José María González lo dejó listo para la muleta a la última. Ni Valdeoro con la capa ni Montoliú ni Zuri con los palos lograron calmar los nervios. El colorado no se centró hasta que se quedó a solas con Ferrera. Y de repente se hizo un silencio sepulcral en La Glorieta. No le puso en ningún aprieto. Inspector embestía con nobleza, repetía y se marchaba largo. Ferrera lo toreó con la distancia de seguridad que recomienda Fernando Simón. Ni una apretura. Cites en la pala del pitón y muletazos hacia afuera y en línea en los que toro y torero casi ni se veían. Muy descarado todo. No parecía importarle a nadie, estaba cachonda la gente. El toro solo pedía pulso y mimo en el manejo de las telas. Hasta bien entrada la quinta serie no se ciñó en dos muletazos seguidos, uno muy largo, larguísimo y, luego, un cambio de mano. Ahí sí rugió la plaza. No se volvió a alcanzar ese frenesí jamás. Se lió a pinchar, aunque no se atascara tanto como hizo después con el cuarto. Un toro, sin motivo aparente, sacó a todo el mundo de sí en el ruedo. Las cuadrillas estuvieron mal toda la tarde. A Ferrera, al cuarto muletazo, Liriquito le hizo un siete en la muleta. Ese gañafón tampoco sirvió para despejar su mente y tiró por la calle de enmedio como si estuviera ante el toro del aguardiente. En cuanto montó la espada la plaza descargó sus iras contra él. Era preso de su desconfianza.

Ferrera se había fundido y Diego Urdiales no había tenido opción con Cubano, que tuvo una embestida descompuesta siempre, con el freno de mano echado y sin desplazarse jamás más de un cuarto de viaje. A base de suaviadad logró robarle tres naturales de vuelo limpio que parecieron un milagro. Demasiado tiempo le dedicó a un toro que no mereció tanto. Lo tumbó de una soberana estocada. La tarde había entrado en barrena.

Y así apareció en escena un toro de categoría superior. Limpiador, el tercero. Se llevó una ovación de salida que se diluyó en cuanto se desentendió del capote y buscó chiqueros. El toro era imponente, por el cuajo, el remate. Lo galleó con unos toreros delantales para ponerlo al caballo. Juan Bernal le propinó un cruel castigo. Un exceso en toda regla. Empujó con la cara arriba, le tapó la salida y lo dejó como una malva. En cuanto salió de allí, una sábana de sangre pareció cubrirle todo el lomo. Y los dos costados. La sangre hasta la pezuña. Morenito de Arles trató de echarle el vuelo en la brega para conducirlo y darle oxígeno. Lo agradeció el toro, que llegó a la muleta con exquisita bondad. Claro que le faltaba empuje e ímpetu en cada embestida, era la consecuencia del duro tercio de varas. Emilio de Justo se asentó con una firmeza superlativa y ya en la segunda tanda había empezado a desenredar la madeja de la tarde. La plaza ya estaba con él. Era imposible no estarlo. Limpiador embestía con calidad. Las tres primeras tandas las estructuró con la diestra. Tuvieron empaque y gusto, y lo mejor fueron los pases de pecho con los que abrochó las series, buscando siempre el remate en la hombrera contraria de la mano con la que toreaba. Ahí subían siempre los decibelios. A la cuarta tanda, cuando se echó la muleta a la mano izquierda, el toro ya empezó a levantar la bandera blanca. No tenía por ahí la misma condición. Retomó una seria de derechazos con los mismos argumentos que antes pero con el toro cada vez más aplomado. La falta de recorrido y las paradas a medio viaje las suplió De Justo con los arrestos de aguantas las miradas sin inmutarse. Como si estuviera atornillado a la arena. No se movió un ápice. Y, con la espada se tiró a matar con una rectitud apabullante. La estocada fue de libro. Se amorcilló el toro y tardó en caer, pero la forma de ejecutar la suerte fue memorable. Una de las estocadas de la Feria.

Tenía una seriedad tremenda Zapatillo, el cuarto, con sus hondas hechuras y su engatillada cuerna, casi cornivuelta. En el primer contacto con el percal de Urdiales ya mostró lo que iba a ser su misterio de ahí en adelante. La nobleza que escondía venía aderezada de falta de fuerzas y escasez de fuelle. Urdiales trató de estirarse a la verónica y ganarle terreno para abrochar con una sabrosa media casi en la boca de riego. Tuvo enjudia e incluso arrebato el quite por chicuelinas. Y majestad el inicio de la faena de muleta. Tres muletazos que valieron un potosí en el inicio, los largó por alto para aliviarle los del izquierdo y se gustó con un sabor exquisito por el derecho. Casi al ralentí. Gusto, cadencia, mimo y temple. Se intuía el muletazo antes de ejecutarlo. El toro tenía más nobleza de la que podía desplazar. Al final todo quedó en detalles, en muletazos sueltos. Nos quedamos con las ganas. Como él, que tenía Salamanca entre ceja y ceja. Tuvo torería el cierre con los ayudados por bajo con la pierna flexionada. No viajó certera la espada.

A partir todo entró en un callejón sin salida. El renqueante sexto fue devuelto por arrastrar las manos, salió un sobrero colorado imponente y se partió un pitón en un violento derrote en el burladero; y el sexto tris puso fin una función que amarró con el triunfo Emilio de Justo, con otra faena de aplomo y seriedad, madura y responsable, en la que a partir de su firmeza y su verdad le puso a toro todo lo que faltaba. La estocada tumbó al toro, pero Pérez Valcarce, el tercero, no encontró la muerte ni a bien ni a mal. Lo levantó hasta tres veces con un rosario de más de una quince de puntillazos. Parecía desvanecerse todo. Eran casi ya las nueve de la noche. Emilio de Justo miraba al cielo y se desesperaba viendo como se le escurría el triunfo como agua entre las manos. De haber sido todo rápido, le hubieran pedido las dos orejas. La faena lo no lo era de tanto. Una sirvió para abrirle la puerta grande con la que puso fin al laberinto de una tarde de la que le va a costar salir a todas las cuadrillas. En el ruedo vieron una corrida que no asustó tanto a los tendidos. O al menos eso pareció.