CRÓNICA | Primera corrida de la Feria: una tarde llena de compromiso y entrega

Con la tarde casi vencida, el que no se rindió fue López Chaves que, mediada la faena a Madrilito, el cuarto, se puso donde quiso y donde no todos los toreros lo hacen para amarrar un triunfo con el valor de la entrega y la verdad. Se echó la muleta a la mano izquierda, cruzó la línea de fuego y la barrera de los que quieren contar entre los mejores. Buscó el pitón contrario, ofreciendo el pecho, con los talones hundidos en la arena y los pies de frente de los pitones del toro. Le ofreció su vida entera y así se metió al público en el bolsillo y también de nuevo en la tarde. Un alarde de honestidad y también de verdad. De compromiso con la tarde. De entrega absoluta. Se lo ofreció todo al pupilo de Cuvillo y terminó encontrando recompensa. Amarró la generosa puerta grande y cambió el sino de la tarde que parecía perderse camino de ningún sitio mientras se esfumaban las ilusiones. Todo por un encierro de Cuvillo que resultó una decepción, que salió afogonado, sin cuerda y sin ganas de guerra. La nobleza no convenció a casi nadie, la invalidez del segundo y tercero encrespó los ánimos de manera justa, por su poca presencia primero y por sus nulas fuerzas después; y la calidad de la segunda parte de la función quedó en un segundo plano con la autoridad de los toreros.

Porque autoridad, mando y suficiencia fue la que mostró López Chaves con este cuarto. Empezó su faena por alto y dejaron sabor los muletazos por el pitón derecho sacando la muleta por debajo de la pala del pitón. Eran las siete y media de la tarde cuando se encendieron los focos del coso, parecía que se apagaban las ilusiones de la tarde. Madrilito no parecía estar para fiestas. Sin embargo, a partir de la cuarta tanda, el ledesmino se dejó de pamplinas y se metió en serio con el de Cuvillo. Le bajó la mano y le corrió el engaño costando lo que costase. Le dio un poco de tregua entre tanda y tanda, el sitio preciso y las pausas adecuadas. A Chaves se le quedaba pequeña la corrida de Cuvillo y también las pocas opciones. Y se lanzó sin red. A puro huevo. Ahí fue cuando cogió la franela con la zurda e hizo ese meritisimo viaje al que no todos llegan. Se atascó la espada, no fue óbice para que la gente sacara el moquero al viento.

Al tiempo, Chaves espoleó a sus compañeros que se habían perdido entre la indiferencia con dos toros asquerosos que no invitaron a nada. Pese a todo, a Manzanares le costó ver o sobre todo lanzarse con el pitón izquierdo de Pregonero, el quinto; que se lo había anunciado casi a gritos, antes en la brega de Daniel Duarte y a él mismo en el majestuoso y torero inicio de muleta con la pierna flexionada. Se había desplazado de manera fantástica por el pitón de los millones y el alicantino se había gustado en esos tres primeros muletazos de verdadero cartel. Tan claro lo vio que decidió echarle la flámula a la izquierda para comenzar la parte fundamental. Sin embargo, cambió rápido de opinión y ahí pareció navegar en tierra de nadie durante demasiado tiempo; hasta que de mitad de trasteo en adelante decidió meterse en profundidades. Nerva, interpretado de manera fabulosa por la Banda municipal de Música, se convertía en protagonista de aquel pasaje; hasta que Manzanares, asentado el toro se decidió por el pitón izquierdo a extraerle la bondad que aguardaba en su pozo. Eso sí, el toro, que fue sacando carácter tímidamente, no permitía ya ni una sola vez que le aliviara en la embestida. Cuando Manzanares no le sacó la muleta por debajo de la pala del pitón le protestó. Limadas todas las asperezas y encauzados los viajes, el toro también terminó rompiendo por el derecho que era por donde más le costó de inicio. El pinchazo previo alivió de un aprieto a Carlos Miguel, de que el público se lanzara en masa a pedir la segunda oreja. No hubiera venido a cuento tampoco si hubiera sido solo el espadazo segundo porque, además de trasero, se fue contrario. No abrió la caja de los truenos.

Al tendido le costó entrar en la faena de Roca Rey a Blanquito el sexto, al que le había firmado un acompasado quite por altaneras (en las que se mezclan las chicuelinas con las tafalleras sin enmendarse) que remató con una media en el platillo a ralentí. Salvo el impávido inicio por estatuarios pasado el tercio, no hubo fuegos de artificio del torero limeño. Todo en la primera parte de la faena por y para el toro. Todo caricia, mimo y temple en el vuelo de la muleta. Tan puro se lo hizo todo que pareció distante. Ópera flamenca sonaba de maravilla en la acústica de La Glorieta bajo el silencio del respetable. Hubo un momento en el que pareció meterse más de la cuenta y el toro parecía afongonarse... Y Roca tiró por la calle de enmedio. Sorprendió con un cambiado por la espalda, y luego se metió entre pitones con un valor pasmoso. De escalofrío. Los pitones acariciaron la banda plateada de la talequilla y él ni se inmutaba. Bárbaro arrimón. Cuando alivió, soltó lastre y se deshizo de las embestidas la plaza estalló y saltó como un resorte. De repente, los tendidos en pie. La faena se había disparado. El pinchazo previo fue una jarro de agua fría. La contundencia de la soberbia estocada le puso el triunfo en la mano. Autoridad de figura para no dejarse ganar la partida de una tarde de la que Chaves ya se había adueñado mucho antes.