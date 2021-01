Cristina Sánchez: “Quien tiene que escribir su historia es Raquel, si la puedo acompañar seré una privilegiada”

Se muestra sorprendida por la repercusión que ha tenido la noticia del apoderamiento con Raquel Martín. En tiempos dramáticos para la vida con una pandemia azotando cruelmente y para el toreo devastado por el coronavirus, Cristina Sánchez la mujer que más alto llegó en la historia del toreo, apuesta por otra mujer en su incansable compromiso con la tauromaquia. Cuando más difícil está, ella no se rinde. Se retiró en 1999 y desde entonces se mantiene dando la cara ya sin vestirse de luces: Es comentarista de ferias en Toros TV, antes lo fue en Castilla La Mancha, donde además estuvo al frente de ‘Háblame Bajito’ enseñando el lado humano de los toreros; es colaboradora de la Fundación Aladina, patrona de la Fundación del Toro de Lidia... No descansa y se entrega sin reservas siempre con la bandera de la pasión: “El toro es mi vida y todo lo que tengo es por mi entrega al toro. Para todo en la vida tengo que tener ilusión y cuando me planteo algo, voy a por todas. He logrado mucho, con esfuerzo siempre. Eso conlleva implicarte con la mayor honradez, dedicación, responsabilidad... Y, a partir de ahí, a trabajar”. Ilusión es lo que le ha despertado la salmantina Raquel Martín, un nuevo proyecto. Un nuevo valor de 17 años, que hace poco más de tres meses mató su primer becerro en público y que rápido se ha desmarcado. Cristina Sánchez se ha hecho cargo de su carrera. Le ha prometido trabajo y entrega, la misma fe que depositó en sus sueños.

–¿Se había planteado antes apoderar a un torero?

–Jamás se me pasó por la cabeza, ni menos aún con un proyecto partiendo de cero, que también es lo bonito. Eso me ha incentivado y motivado a la vez. Se que ahora me van a venir responsabilidades... La conocí un noviembre en un tentadero en El Puerto de San Lorenzo. Como no lo tenía en mente, no barajé la idea de apoderar. Pero luego la seguí y, es cierto que algo me dijo aquel día su manera, su comportamiento. Empecé verla, me entusiasmé tanto que hemos decidido unir nuestros sueños. Lo vivo como un reto más en mi vida.

–¿Cuáles son las responsabilidades que dice se va a imponer?

–Dar el paso. Los buenos apoderados siempre han dirigido la carrera muy de la mano de sus toreros. En los entrenamientos, en forjar bien la base, en el campo... Ahora doy el paso porque tengo tiempo y me voy a implicar al máximo. El apoderamiento no es hablar por teléfono y que me manden un vídeo de cómo ha estado en el campo... No. Es más que eso. El toreo lo entiendo con romanticismo. Para hacer un torero y llevar su carrera hay que estar encima. Ella ha depositado su confianza en mí y me responsabiliza, aunque la responsabilidad principal la tiene ella. Raquel tiene que escribir su historia, si la puedo acompañar me sentiré una privilegiada.