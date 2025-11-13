El coso de La Glorieta luce en The New York Times gracias a Morante de la Puebla

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Morante de la Puebla no deja de sorprender ni captar la atención incluso retirado de los ruedos. Su impacto, su trascendencia y la importancia mediática de su figura ha cruzado fronteras y ha sido el protagonista elegido para un amplio reportaje en en The New York Times, uno de los periódicos más importantes y reconocidos del mundo, a donde también llega la información taurina gracias al histórico torero. Un reportaje en el que además se descubre la pasión por Salamanca en la intimidad del maestro. No en vano, fotografiado en uno de los salones de su casa, la única imagen en la que aparece toreando el diestro cigarrero tiene como escenario la plaza de toros de La Glorieta, en un bellísimo natural citando enfrontilado y con los pies juntos en un sabroso natural al toro Arrojado, de Núñez del Cuvillo, al que cortó las dos orejas en el coso charro el 18 de septiembre de 2022. Aquel triunfo le sirvió de pasaporte para gozar su primera puerta grande en este escenario. El cuadro de una Virgen de la que es devoto y profesa su fe y un retrato de su admirado Joselito El Gallo escoltan la imagen en blanco y negro de La Glorieta que aparece en la pared que preside una chimenea y bajo las poderosas vigas del techo.

No queda ahí la íntima relación de Morante de la Puebla con Salamanca a través de esa instantánea en ese mismo salón en el que aparece fotografiado para el periódico neoyorquino. De la pared que está a sus espadas cuelgan las cabezas disecadas de tres astados, de otras tantas ganaderías salmantinas con los que ha logrado algunas de las faenas más destacadas de su prodigiosa carrera condecorada a cotas sublimes en el último lustro en el que ya se proclamó como uno de los mejores toreros de la historia: el toro de la izquierda es del hierro de Hermanos García Jiménez y el del centro, de Domingo Hernández y de Garcigrande a la derecha.

Morante de la Puebla lleva Salamanca en su corazón. No en vano, en esta tierra pasó grandes temporadas los inviernos de preparación en las fincas del Campo Charro, donde encontró su refugio y su inspiración. Donde despejó los fantasmas cuando aparecieron las tinieblas, donde se puso a punto y donde encontró el cariño, el respeto y la admiración del toreo charro que lo acogió como uno de sus toreros predilectos y más queridos. Además, en esta plaza de La Glorieta firmó una de las grandes faenas de su vida, el pasado 14 de junio a Repique, de Garcigrande al que le cortó el rabo en una obra portentosa. En The New York Times, Morante dice que a su adiós del pasado 12 de octubre en Las Ventas —donde también cortó las dos orejas a Tripulante un toro de Garcigrande, antes de que se cortara la coleta para sorpresa y conmoción del mundo entero— «No le llamemos una retirada completa. Es un descanso». Si lo dice el maestro, dicho está.