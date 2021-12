Ciudad Rodrigo ya estudia una alternativa al Carnaval del Toro ante la oleada de contagios

Al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo no se le va de la cabeza ni un segundo el Carnaval del Toro. Pero de nuevo con la pandemia en efervescencia, el coronavirus lo vuelve a poner contra las cuerdas. La situación actual no invita a celebraciones y, a día de hoy, todo está en el aire. El Consistorio mirobrigense se ha puesto el plazo del 20 de enero para tomar una determinación de si se celebra o no la próxima edición del antruejo, que se desarrollaría entre el 25 de febrero y el 2 de marzo, incluida ahí la fecha de los cenizos que este año alargarían una jornada más las fiestas farinatas. Aún así, el Ayuntamiento tiene sobre la mesa una alternativa más con la que no contaba casi nadie: celebrar únicamente los festejos taurinos vespertinos en la plaza, es decir los tres festivales taurinos, el de los finalistas del Bolsín Taurino Mirobrigense y la novillada con picadores, a los que se sumarían también, cada uno de estos días, la posterior capea para los mozos. “Es una alternativa más que hemos valorado”, confesó este martes por la tarde Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo, que a día de hoy no pone esta posibilidad ni con más importancia ni con menos que las otras tres opciones posibles: celebrarlos de manera íntegra, suspenderlos o aplazarlos unos meses a la espera de que la situación sanitaria esté un poco más controlada. “Es una opción más”, concretó. Todo es posible.

La incidencia acumulada en Salamanca continúa creciendo, aunque sigue siendo la más baja de la Comunidad tanto a catorce como a siete días. Este martes era de 653 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, es decir, está en riesgo muy alto, aunque lejos de la media regional que se encuentra ya en 923 casos. En cuanto a la incidencia a 7 días, está en 417 casos. Solo Zamora presenta mejores cifras en este sentido. Aún así son unas cifras en crecimiento sin descanso en los últimos días.

La última vez que se celebró el Carnaval del Toro fue en la edición de 2020, apenas diez días antes de que estallara la pandemia en España y se decretara el Estado de Alarma. El pasado mes de febrero ya no se celebró el antruejo mirobrigense y para este año está anunciado a partir del 25 de febrero con seis jornadas de toros consecutivas, donde se enmarcarían los citados festejos que llevarían al mayor desembarco de figuras en Ciudad Rodrigo de la historia del Carnaval. El sábado 26 está previsto que torearan López Chaves, José María Manzanares y Cayetano Rivera Ordóñez; al día siguiente (domingo de Carnaval) tendría lugar el festival con los triunfadores del Bolsín Taurino; el lunes 27 la novillada con picadores; el martes otro festival con la presencia de El Juli, Miguel Ángel Perera y El Capea; mientras que la novedad llegaría el Miércoles de Ceniza con la inclusión de un tercer festival taurino, donde es segura la presencia de Alejandro Marcos en un cartel aún por cerrar.