Cinqueños malditos

No es pequeña la ruina que tienen los ganaderos encima tras un 2020 sin festejos y un 2021 lleno de incertidumbres y todo en el aire, que además se enfrentan ahora al reto de convencer a los toreros de querer lidiar sus cinqueños, las reses que sobrevivieron a la pandemia y a la triste muerte del matadero como víctimas de la debacle que asoló al campo. En el toreo todo el mundo piensa en sí mismo sin considerar siquiera el drama que existe a su alrededor tras los efectos devastadores que ha producido una pandemia que dejó al toreo contra las cuerdas. Y con todas las vergüenzas al aire.

Tras esta crisis de la que nadie ha escapado, si con alguien hay que ser solidario es con el ganadero, que custudia, invierte y entrega su vida a la superviviencia del animal que le da sentido a este espectáculo. No solo vieron como su inversión de, al menos, cuatro años (muchos más) se iba al traste, sino que no ingresaron un euro y tuvieron que seguir ‘invirtiendo’ en las futuras camadas que ya crecen en sus cercados. La vida en el campo no para. Pese a su desmedida apuesta y su generosa inversión, son los grandes olvidados y, contradictoriamente, los que menos cuentan en la Fiesta, donde sin el toro nadie pinta nada. Sin él nada tiene valor.

Lo más sencillo hubiera sido en abril de 2020 llenar camiones de toros y enviarlos cuanto antes al matadero sin escrúpulos ni lamentos, como hicieron muchos, para evitar la superproducción que invade hoy la dehesa, sin apenas festejos. El amor al toro que nadie le reconoce les hizo soltar lastre y no tirar su trabajo por la borda cuando se encendieron las alarmas. Una gran parte decidió mantenerlos a la espera de que volviera a salir el sol para comprobar que su trabajo iba por el buen camino. Crear y criar un toro bravo no es un producto en serie.

Mientras, hoy parece que el gran problema de los toreros, amén de haber fulminado la variedad de encastes del campo bravo, es enfrentarse a los cinqueños, que se ha convertido en la causa de los problemas. Más de uno y de dos han mostrado su malestar. De los heridos del sangriento San Isidro que se vivió en Vistalegre, de los pocos triunfos y del pobre espectáculo ofrecido. Quede claro que no es la primera vez que se lidian toros de cinco años y que incluso el pretérito ciclo isidril de Las Ventas antes de la irrupción del virus se nutrió no pocas ediciones de cinqueños, siempre con un plus de seriedad, cuajo y trapío, al que por edad no llega el cuatreño. Y nadie le acusó.

Ahora no parece lo más conveniente hacerlo, porque el que hoy se lidia no es el típico corraleado, que viajó decenas de plazas y deambuló por corrales de media España con todo lo que eso de resabios conlleva. Hoy el ganadero, con un producto devaluado por el ingente excedente que hay y la escasez de festejos que se atisba, tiene el único aval del juego del toro en la plaza. Y con ese juego deben de marcar las diferencias y establecer las distancias para seguir contando. Más si cabe cuando los ganaderos están asfixiados y cuando el drama no se va a ir del campo tan fácilmente. Cuando no pocos criadores se van a quedar por el camino y van a vaciar de toros y vacas bravas los cercados de las fincas. Si hubo miedo con aquella crisis que se empezaba a vencer antes del coronavirus, las consecuencias de esta última pandemia van a dejar la cabaña brava asolada.