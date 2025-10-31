Cifra récord de recaudación del festival Aerscyl Los 57.883 euros recaudados este año hacen que se superen los 200.000 en un festejo que llegó a su sexta edición y en cada edición superó sus propias marcas

El festival benéfico de Domingo López Chaves en favor Aerscyl (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León) vivió su sexta edición el pasado 4 de octubre en Ledesma, con cifras que marcan un hito en su ya amplia historia: 2.300 espectadores, la mayor afluencia registrada hasta la fecha y un beneficio neto de 57.883 euros.

Con estos resultados, la recaudación global en las seis ediciones alcanza ya más de 232.000 euros, consolidándose como una de las iniciativas solidarias más destacadas del panorama taurino del momento. El festejo comenzó en 2019 logrando poco más de 20.000 euros y seis ediciones después ya logró casi triplicar aquella cifra, con los 57.883 euros.

El cartel de esta edición contó con la presencia de Guillermo Hermoso de Mendoza (dos orejas), Javier Conde (dos orejas), Borja Jiménez (dos orejas y rabo), Antonio Grande (oreja) y el novillero Íñigo Norte (dos orejas) que se enfrentaron a las reses de San Pelayo, Montalvo, Domingo Hernández, Charro de Llen y Casasola respectivamente.

En el acto de presentación de las cuentas del último festival celebrado, José Luis Valencia, en representación de Aerscyl, destacó la importancia de esta nueva recaudación: «Este dinero se convierte en terapias, becas, apoyo psicológico, actividades de ocio y, sobre todo, en respiro para las familias. Es una ayuda vital para llevar el día a día con mayor bienestar». Y añadió además «desde que llegó el festival, hay un antes y un después en nuestra labor y en la propia asociación de Aerscyl. Es una inyección de esperanza».

Esta sexta edición, además de consolidar las cifras, refuerza el impacto social del festival en Castilla y León, recordando que tras cada espectáculo hay muchas familias con necesidades reales que mejoran gracias a la solidaridad del mundo taurino.