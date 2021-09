Cayetano no se recupera del percance de Guijuelo y no estará en la goyesca de Ronda

Cayetano no se recupera del percance que tuvo el pasado 17 de agosto en el coso de Guijuelo, donde sufrió una voltereta del toro Flor, de la ganadería de Carmen Lorenzo, que le produjo la fractura de dos costillas que le han dejado ko en plena temporada. Desde entonces no ha vuelto a torear, se ha perdido ya los contratos firmados en cosos como Motril (Granada), Málaga y Alcalá de Henares (Madrid) y su primer deseo era llegar y poder reaparecer del percance en el coso chacinero este sábado en la goyesca de Ronda (Málaga), pero finalmente no podrá estar.

De este modo, la tradicional corrida de toro goyesca de Ronda quedará finalmente en un mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado, los otros dos integrantes del cartel inicial, que se harán cargo de los seis toros con el hierro de Jandilla. La decisión ha sido tomada por Francisco Rivera Ordóñez, gerente de la plaza de toros de la Real Maestranza de Ronda, que valora el mano a mano como “la mejor opción para que la corrida mantenga la gran expectación creada entre los aficionados”.

La Feria de Pedro Romero compuesta por dos festejos el mismo día se abrirá este sábado (11:30 horas) con un espectáculo de rejones en el que Leonardo Hernández, Andrés Romero y Lea Vicens lidiarán toros de Fermín Bohórquez.