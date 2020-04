Cayetano genera odio

Hay pocas profesiones tan solidarias como el toreo. Sus protagonistas son capaces de jugarse la vida, su vida, el bien más preciado de los mortales, por ayudar a los demás. Los toreros tienen el alma de la que carecen los que, sin escrúpulos ni condenas, desean la muerte de sus iguales. Mal que nos pese somos iguales, aunque para mí no lo sean. No lo son porque no puedo estar a la misma altura de quien, escondido en el anonimato de una red social, desea la muerte a un torero. O de los que celebran la de un hombre, con valores, en el ruedo.

Cayetano dio la cara por el toreo en Informativos Telecinco. Y, en cuanto acabó, comenzó a sufrir un desagradable rosario de insultos y amenazas en las redes sociales. “Deberías estar muerto”, “Tómatelo como una amenaza a ti y a tu familia” o “Ten cuidado, a ver si mañana vas a ver sufrir a algunas personas de tu familia”, le escribieron. Y todo por defender la tauromaquia y pedir la presencia de los anti para salvar a los cientos de toros que viajan a los mataderos por la suspensión de las corridas. Estos inmundos seres que desconocen la realidad del toro, al que presumen de defender tratando prohibir las corridas, les importa un carajo que mueran en una sala oscura. Es el falso amor de quien no sabe amar.

Se atreven a insultar, amenazar y desear la muerte a un torero convertido en la diana de los antitaurinos en Twitter y que, además, tiene que sufrir la censura en Instagram por reproducir los pantallazos que le bombardearon. Una censura argumentada en la incitación al odio del diestro. Cayetano incita al odio. Incita al odio un torero comprometido y solidario. Incita al odio quien se juega la vida de manera altruista para recaudar fondos, por ejemplo, para Asprona, la asociación que hay de enfermos con discapacidad mental en Albacete. Incita al odio Cayetano, que anunció hace poco su deseo de organizar festivales para lograr dinero para las víctimas del COVID-19. Cayetano incita al odio tras lanzar una campaña solidaria “Echa un capote” que busca conseguir alimentos para los más desfavorecidos por la crisis que nos asola y mata. Incita al odio tras colaborar con mil iniciativas, como la del “Achuchón por la UCI Infantil del Hospital Niño Jesús”, con la que se lograron fondos para financiar la reforma de la UCI del Hospital Niño Jesús de Madrid; o con la implicación continua en la Fundación “Yo Niño” que promueve y está dedicada a superar problemas relacionados con la niñez en todo el mundo. Cayetano incita al odio tras ceder ciento y una veces su imagen para quien lo necesita, como cuando apoyó la venta del calendario cuyos beneficios se destinaron a luchar contra el Síndrome de Down y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Cayetano, el que incita al odio, es eso y más. Es torero. Sí, torero. Con su solidaridad a cuestas. Y su grandeza humana. Y por eso, por ser torero, tiene que soportar las amenazas de sus iguales. Los que demuestran con sus hechos y mentes enfermas que no lo son. Quien eso desea no está preparado para vivir en una sociedad buena, formada y culta a la que demuestran no pertenecer.