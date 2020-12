Capea, el capitán de Insurgentes

Capea tomó el testigo de Palomo que, dos años antes, había sido el último español que había logrado cortar un rabo en México

Esa tarde del 22 de diciembre del 74, Capea hizo el paseíllo junto a dos toreros aztecas, Manolo Arruza y Eloy Cavazos, en la que era segunda función de la Temporada Grande, con toros de Garfias, “bien presentados y bravos la mayoría”, describía la crónica de la Agencia Efe que apareció impresa en el semanario El Ruedo, en la que se escribía sobre la actuación del salmantino: “El triunfador de la tarde fue El Niño de la Capea, que bordó un quite por chicuelinas en su primero, al que hizo una faena en la que se conjugó el arte, el valor y el dominio. Hubo largas tandas de pases con la derecha muy templados y series de naturales, que también se jalearon. Mató de soberbia estocada y fue premiado con las dos orejas y el rabo, que paseó alrededor del ruedo, entre aclamaciones”. No pudo redondear ante el parado quinto, aún así esa misma crónica reflejaba la disposición y entrega de Capea, que no se conformó con el triunfo que ya custodiaba en su esportón: “En el quinto, que llegó muy tardo a la muleta, firmó una faena de gran mérito, en la que sacó pases de donde no los había, haciéndolo todo el torero y exponiendo mucho“. Tras una estocada recogió una fuerte ovación desde el tercio, negándose a dar la vuelta al ruedo que pedía la mayoría de los espectadores.