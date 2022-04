C’est possible

Un capote de brega colgado del balcón principal del Ayuntamiento de Arles mostraba una ciudad sin complejos por la tauromaquia. No solo en su apuesta dentro del imponente anfiteatro romano sino en todos y cada uno de los rincones de la ciudad. Pasión por el toro y la tauromaquia. Librerías de antiguo con reliquias taurinas, folletos, carteles, entradas... con sus productos en la calle; exposiciones de arte taurino por toda la ciudad en sus más variadas representaciones, escultura, pintura, fotografía... en locales, edificios y hasta en templos preparados y destinados a ello. Peñas y clubs taurinos como centro festivo y social para seguir viviendo y disfrutando del ambiente taurino que sale a borbotones durante todo el día de las piedras milenarias y no solo reducirlo a las dos horas de espectáculo que se viven en las dobles sesiones de mañana y tarde en las Arenas. Charangas y grupos musicales con la sintonía del toreo de fondo y sin fin. La cultura del toro invadiendo las calles de una ciudad que ha recuperado su feria a lo grande y de manera histórica tras la pandemia. La fiesta del toro. Pasión por la tauromaquia. Vida para el toreo. Y vida para la ciudad, con restaurantes con el “no hay billetes”, bares llenos, el comercio en la calle. El toreo como fuente de vida y de riqueza económica para ciudad. Lo que jamas verán ni conseguirán los antitaurinos interesados que atacan sin piedad este espectáculo del que incluso ellos se benefician. Sin verlo, sin sentirlo, sin conocerlo, sin disfrutarlo. Un ataque despiadado del que nosotros mismos nos hemos contagiado para vivir contra las cuerdas, acomplejados y sin capacidad ni de defensa ni de reacción. Nos hemos acostumbrado a vivir resignados y acomplejados ante el ataque antitaurino, como si esperáramos conscientemente la fecha de nuestro funeral. En vez de lucir con esplendor la fiesta, en vez de presumir de nuestra historia, en vez de alardear de la fuente de riqueza que supone el toreo para la economía de las ciudades con toros en cartel. Nadie hace ni dice nada. Solo se espera, paciente, no se sabe a qué... mientras nos invaden y nos quitan nuestro pan, nuestra vida, nuestro trabajo y nuestra pasión. No es el único, pero el de Arles es un claro ejemplo de como el toreo se puede y debe de vivir en la calle, cómo el fomento de la fiesta de toros, con toda su representación artística y cultural a cuestas, debe de formar parte de ella. De cómo la tauromaquia va mucho más allá del tiempo en el que el toro está en el ruedo.

Y aquí encima se vive el espectáculo en su esplendor. Juan Bautista ha conseguido darle a la Feria de Pascua la variedad de la que el toreo siempre hizo gala y de la que los propios taurinos —aquí nadie tiene más culpa que el propio taurino— ha reducido a la mínima potencia. Variedad de encastes. Seis espectáculos en tres días días y hasta ganaderías de cinco sangres diferentes. La fiesta del toro. Y con el éxito que garantiza el trabajo bien hecho, después de convencer a las figuras para anunciarse con ellos y demostrar al mundo que hay vida más allá del toro de procedencia Domecq. La apoteosis de Roca Rey con los santacolomas de La Quinta, el triunfo efervescente de Daniel Luque con Nuñez de Alcurrucén y también con Domecq de Victoriano del Río es el mejor aval. La recompensa a una brillante apuesta. El toreo es mucho más de lo que tenemos.

La variedad en la plaza y el sacar al toreo a la calle para que forme parte de la sociedad en la que se desenvuelve es la asignatura pendiente. Y es posible. C’est possible que dirían en aquel precioso rincón de la Provenza que baña el Ródano y que vive el toreo con pasión y con orgullo todas y cada una de las horas del día, dentro y fuera de la plaza.