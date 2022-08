Bravos ‘montalvos’ en La Florida

La corrida de Montalvo, divisa que debutaba en La Florida, se puso a embestir desde el minuto cero y no dejó de hacerlo hasta que arrastraron al octavo. Resultó memorable. Por sus magníficas hechuras y por su juego. Brillante y variado, porque nada tuvieron que ver las embestidas de esos seis astados. Desde la clase exquisita del primero de Luque, al encastado Campero que tuvo un carácter distinguido, y el bravo Cumplidor, el precioso castaño que cerró la función, que fue un torrente de bravura. Diferentes versiones y para todos los gustos. El encierro fue un variado muestrario de matices que no regaló nada, que precisó buenos toreros que supieran pulsar la tecla correcta para encontrar el premio.

Los dos toros alzados con la vuelta al ruedo los enlotó Diosleguarde y no le volvió la cara a ninguno de los dos. Luque firmó una tarde prodigiosa, por talento, recursos, capacidad, por asiento y por torería. Por todo cuanto hizo; mientras que Alejandro Marcos le puso firmeza a las ariscas y rácanas embestidas de su primero y toreó de manera primorosa al otro. Se tiró bien a matar a uno y volvieron a invadirle los fantasmas con el otro. Una pesadilla la espada. Pocos torean tan bien como él, y si acaso alguno hay que mate peor. Mala combinación para hacer salir a la luz tanto gusto y torería.

Juan Contreras, de la cuadrilla de Luque, se llevó una voltereta feísima al salir del tercer par de banderillas, antes de que su matador lo encelara de manera maravillosa con muletazos ligados con la pierna flexionada en el inicio de faena. Sacó prontitud y alegría el toro en la tanda inicial. Fantástica, por temple y mimo. Y, a partir de ahí, ya lo toreó a placer, por ambos manos, fue incrementando la intensidad y la exigencia de los muletazos, en la dimensión y en las alturas, así como en los remates. Las trincheras y molinetes finales tuvieron especial categoría. Le terminó haciendo diabluras hasta las luquecinas del epilogo.

Jalanero se llamó el quinto, bizco del pitón derecho, ligeramente, en su cornidelantera cuerna. Tras empujar con fortaleza y la cara arriba, le endilgó Luque un gran quite a la verónica, donde pudo interpretar los lances, con el mimo y el tempo que no pudo endosar de entrada. Brindó a Lorenzo Fraile, ganadero del Puerto y valedor del de Gerena en los momentos de dificultad. Portentoso resultó el inicio de faena, en el que consintió mucho e impuso su autoridad. Seguro y exigiéndole en los muletazos y aliviando en la pausas, entre serie y serie, para someter sin abusar. Una de las claves del toreo. Mano baja y largo el trazo fueron sus argumentos, pisó terrenos comprometidos con una autoridad bárbara y solo al alcance de los elegidos. Escarbador y reservón se puso el toro a la defensiva antes de pasar el ecuador de la faena. Parecía que la fórmula era no dejarlo pensar; pero el toro ya lo había dado todo. Se desmoronó mediado el trasteo y, a partir de ahí, bajó la intensidad de todo. La renuncia del animal no mermó un ápice la autoridad del torero ni siquiera para que saliera de los terrenos de fuego.

Plácido se llamaba el primero de Alejandro Marcos y, al final, resultó el más deslucido, por el genio que invitó a estar alerta siempre. Derribó al caballo y, en esa caída, lanzó por los aires de violenta voltereta a su picador, Curro Sánchez. Poderoso inicio por bajo del espada de La Fuente. Tuvo prontitud el toro pero le costó siempre irse de la embestida. Le pidió estar en todo momento con los cinco sentidos porque dejó la sensación de no regalar nada. Además de la disposición de toda la faena lo bueno fue la rectitud con la que se tiró a matar. Ahí estuvo la noticia. Un espejismo, los fantasmas de la tizona volverían apenas una hora después. Con ellos emborronó las buenas sensaciones de una faena al Cordobés que hizo séptimo, que hasta la hora de montar la espada resultó deliciosa. Precioso y torerísimo fue el inicio por ayudados por alto, ceñido y ganándole pasos hasta salir más alla de las rayas del tercio, con sabor y distinción. Alejandro Marcos le cogió el aire con gusto. Apostó el cite en la media distancia para aprovechar que con la prontitud del toro se deslizará en la mitad del muletazo que su propia condición le impedía. Una belleza de faena por el mimo que le imprimió, por la dulzura con la que quiso interpretar y sentir, hasta casi acariciar las embestidas almibaradas de un nobilísimo Montalvo.

Diosleguarde le recetó un embraguetado saludo capotero ganándole pasos a su oponente. La batalla iba a ser vibrante, Campero no iba a permitir ni un solo alivio por alto, ninguna ventana abierta en los engaños. Exigía mando y dominio. Eso fue lo que le dio Diosleguarde desde el principio de faena aunque después no todos los muletazos salieron limpios. El toro puntuó con fuerza y mantuvo la intensidad siempre porque siempre tuvo seriedad todo lo que hizo. Trató de limpiarle siempre los muletazos por debajo de la pala del pitón y así fue cuando brotaron los pasajes más destacados. El Cumplidor que cerró la función fue un espectáculo por todo, desde la hechuras hasta su bravo comportamiento. Un torrente de embestidas. Diosleguarde, que toreó muy bien a la verónica en el quite, se lanzó con él desde el principio, en una faena larga, con intermitencias, en la que brilló la brava condición. En los dos pecó de un exceso de muletazos y una estructura más ordenada de la faena.

Sergio Pérez abrió la función con un toro que marcó su clara tendencia a tablas desde el principio. Lo fijó con torería y luego se metió en sus terrenos con autoridad. Al quinto le firmó una faena más irregular, pero con más fondo y argumentos, ante un astado más boyante con el que amarró el triunfo de sus paisanos.