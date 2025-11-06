El Bolsín taurino detalla su hoja de ruta con un protagonista estelar El certamen taurino mirobrigense abrirá el 1 de diciembre la inscripción de aspirantes, el 10 de enero celebrará el encuentro con los ganaderos y el 31 de enero tributará un homenaje a El Juli, antes de que Beatriz Bodorrey pronuncie el pregón el 12 de febrero en el acto en el que anunciará el nombre del triunfador

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025

El Bolsín Taurino Mirobrigense homenajeará el próximo 31 de enero a Julián López 'El Juli' dentro de los actos con motivo del 70 aniversario de la institución taurina mirobrigense. El acto será el 31 de enero (20:00 horas) en el Teatro Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, en el transcurso de una velada en la que actuará el grupo Charros y Gitanos, que presentará los pasodobles creados para esta efeméride. En este acto se entregará al diestro el premio anual a la Defensa de la Tauromaquia, reconocimiento que distingue su brillante trayectoria, su defensa de los valores del toreo y su constante apoyo a las nuevas generaciones de toreros. Este homenaje a El Juli para la familia bolsinista representa «un gesto de gratitud hacia quien, desde su irrupción como niño prodigio hasta su retirada de los ruedos, ha engrandecido la historia de la tauromaquia con su maestría, su respeto por la tradición y su incansable labor formativa».

La hoja de ruta de los actos del 70 aniversario del Bolsín Taurino Mirobrigense se abrirán el 10 de enero con la tradicional comida de ganaderos, precedida por la misa en recuerdo a los bolsinistas y ganaderos fallecidos, a las 13:30 horas en el Seminario Diocesano de Ciudad Rodrigo. Los tentaderos clasificatorios comenzarán el 17 de enero en Idanha A Nova (Portugal), con reses de Oliveira Irmâos, y continuarán el 18 de enero con ejemplares de El Freixo en Olivenza (Badajoz), y el 24 de enero con ganado de San Isidro en Chinchón (Madrid).

La primera tienta en tierras mirobrigenses será el 25 de enero (16:00 horas) con reses de Toros El Picón. A continuación, se celebrarán las tientas de Jesús Ramos (31 de enero), Javier Sánchez Arjona y «El Collado» (1 de febrero) y Hermanos Sánchez Herrero (7 de febrero). La final del certamen, ya con erales en vez de con vacas como las pruebas anteriores, será el 8 de febrero, con reses de Vega de Algodor, Toros de Orive, Valde Flores, Gustal de Campocerrado y Sánchez Herrero, todas ellas en el Hotel Conde Rodrigo II.

El ciclo se cerrará el 12 de febrero, también en el Teatro Fernando Arrabal, con el pregón del Bolsín, a cargo de Beatriz Badorrey Martín, catedrática de Historia del Derecho en la UNED y miembro del comité jurídico de la Fundación Toro de Lidia. Además el 1 de diciembre, a las 0:00 horas, se abrirá el plazo de inscripción para los 50 aspirantes que se disputarán la próxima edición del Bolsín Taurino Mirobrigense.