Bilano, un novillo de categoría en Tamames

A la tarde le costó despegar. No fue hasta los dos últimos capítulos cuando cobró los momentos más álgidos y meritorios. Hasta el entonces Ismael Martín no había sido capaz de pulsar las buenas embestidas de Cigarroso, uno de los novillos buenos del envío de El Pilar. Sin embargo, el de Cantalpino se mostró seguro y firme para limar las asperezas del geniudo quinto de nombre Caracol, que nada tuvo que ver con su nombre. Tuvo movimiento, no siempre entrega y arisco comportamiento. Le planteó un exigente examen al principante espada.

Despertó la tarde ahí, en aquella afanosa batalla en la que se alternaron las victorias en cada serie. La tarde se la llevó de calle un novillo de nombre Bilano, que fue el más bravo, el más completo y el mejor en conjunto de un variado encierro. Tuvo franqueza y categoría en todo lo que hizo, siempre con seriedad e importancia. Con uno y otro se vivieron los momentos de mayor entidad.

El variado y desigual encierro de El Pilar desfiló con desigualdad de hechuras, que respondían a su variedad de líneas. Lisardos por un lado, Rabosos por otro. Los nombres, hechuras y los comportamientos los delataron. Los de mayor nota procedían de la casi extinta linea de Lisardo, que tan buenos resultados dio en esta casa.

Aquel Cigarroso lidiado en segundo lugar parecía de aquello y no dejó dudas el Bilano sexto. Más bajo, armónico, corto de manos, chato de morro, redondo y muy reunido de hechuras, sacó un magnífico comportamiento desde sus primeros movimientos. No solo los mantuvo sino que los incrementó a medida que avanzaba la lidia. Y los conservó hasta el final. Un novillo de categoría que terminó recibiendo la vuelta al ruedo en el arrastre.

Lo desorejó Jesús de la Calzada, que ya le firmó un buen quite a la verónica tras recibir con franqueza y entrega un buen puyazo de un joven varilarguero, Javier Román. Tuvieron temple y gusto los lances del torero de San Martín, como la media casi a pies juntos con la personalidad que le da su alta envergadura. Roberto Blanco y José Andrés Gonzalo pasaron a puros en banderillas, no lo pusieron fácil ninguno de los seis astados en el tercio de rehiletes. De la Calzada le firmó un buen inicio con las dos rodillas en tierra, con derechazos ligados, a los que unió un gran cambiado de mano ya erguido que hilvanó con el de pecho. La fijeza y la entrega fueron una constante en las siempre humilladas embestidas. Le enganchó en demasía en el final del muletazo y surgió una tremenda voltereta cuando no logró vaciar la embestida y el novillo le hizo hilo. Lo mejor de su actuación llegó al natural en las postrimerías del trasteo que cerró de una certera estocada.

Se unía así al triunfo que ya tenía en la mano Ismael Martín, que había tenido el bonito y ya casi desaparecido gesto, como hacían los toreros antiguos, de brindar a todos los hombres de su cuadrilla el último toro de la temporada. Detalle de buena escuela. Caracol II se llamaba, de pelo castaño oscuro fue un utrero muy alto de cruz y largo de hechuras, al que el de espada de Cantalpino había recibido con un farol de rodillas en el tercio al que siguió un airoso ramillete de verónicas con el mérito de ir ganándoles pasos para rematar el saludo en los medios con una buena media. Clavó las banderillas con más voluntad que acierto y pidió un cuarto par que al final resultó el mejor para sacarse la espina. El vibrante inicio de muleta se alzó en ese momento el como el pasaje de más entidad. El de El Pilar embistió geniudo y con un molesto cabeceo. Se le embarulló el asunto tras un desarme y de que le empujara con los cuartos traseros para casi derribar al torero. Le pedía firmeza y emplearse a fondo, si no lo hubiera hecho, si no llega a imponerse le sube a la chepa y le hace pasar fatigas. Lo midió con temple y asiento. Y le ganó la batalla, que certificó con una gran estocada, con la que volvió a subir la nota de su actuación. Del embroque salió Ismael Martín con la banda de la taleguilla rasgada.

La excelente condición del Bilano —de la reata de los lisardos que conquistaron Sevilla, cuando aquel Bilanero se alzó con los trofeos al más bravo de la Feria de Abril de 2012— contrastó con el genio de ese quinto Caracol II, que a su vez nada tuvo que vez con la dulce, templada y rítmica embestida de otro del mismo nombre, raboso en pureza y de inmensa alzada. El bravo Cigarroso segundo, que fue otro de los astados destacados y estuvo muy encima del apagado Mirabjo que abrió la tarde y del burraco Carapuerco que pese a su movimiento no terminó de entregarse. A este no le vino bien que De la Calzada no le cogiera el punto en la tercera faena de la tarde. Le costó embarcarlo, poderle y llevarlo tapado para conducirlo. Cuando lo hizo pareció otro. Le faltó ceñirse más y limpiar los muletazos en el remate. Quedó todo en agua de borrajas. El excelente juego del Cigarroso segundo se difuminó cuando comenzó a quedarse más corto mediado el trasteo tras invadir Ismael Martín sus terrenos; ahí se dejó llegar y aguantó de cerca los pitones cuando ya el recorrido no era ni tan largo ni tan profundo. Se atascó con la espada.

Jorge Martínez, que llegaba como uno de los grandes referentes del escalafón inferior pasó como una sombra. Apenas se hizo notar. Pasaportó sin apreturas al noble primero y no logró ponerle la intensidad que le faltaba al almibarado cuarto, un novillo inmenso y apagado con el que tampoco encendió la mecha.