Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro Muere en Agustínez el toro superviviente de la mítica ganadería de Sánchez Cobaleda, condenada al matadero por los sangrantes saneamientos que acabaron hace tres lustros con una vacada centenaria y de las más representativas del campo bravo

Javier Lorenzo Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:00

¿Quieres que el último toro de Sánchez Cobaleda vuelva a tu casa? Esa fue la pregunta que le hizo un grupo de aficionados a María José Majeroni una vez que se desprendió de los últimos toros de Sánchez Cobaleda corridos por las calles de la Comunidad Valenciana en 2014. Era Germán Vidal, encabezando la petición de los miembros de la peña BAC (Bous Al Carrer) de Lliria (Valencia) que habían comprado y visto correr por sus calles a Batanezón, un precioso berrendo en colorao con el que se iba a poner fin a una legendaria historia ganadera. La respuesta de María José Majeroni fue evidente... Y Batanezón, tras ser protagonista y enamorar en las calles de Lliria, con cuatro años volvió a Castillejo de Huebra, la finca en la que nació en agosto de 2009. Una pica en Flandes... entonces no se podían hacer movimientos de ganado a la finca; pero el caso es que, tras mil gestiones, acuerdos y papeles, aquel toro de imponente porte apareció de nuevo el 11 de febrero de 2016 en el embarcadero de Castillejo de Huebra como un emblema salvador y con el reto de dar continuidad a una romántica historia que nunca debió interrumpirse.

En la primera década del siglo en marcha, los saneamientos veterinarios se convirtieron para los Sánchez Cobaleda en un suplicio. Un drama sangrante capaz de desesperar a cualquiera e incluso a un hombre paciente y con carácter a la vez como era José Manuel Sánchez. En cada prueba sanitaria le mandaban decenas de vacas al matadero sin gran explicación, despedazando su ganadería y viendo como en las tientas tenía que seleccionar pensando más en el desaguisado veterinario que en la bravura de sus reses. No había como sostenerlo y los Sánchez Cobaleda, ante tanto atropello, desesperación e impotencia, decidieron enviar por completo su ganadería al matadero. Únicamente conservaron los erales, utreros y cuatreños y también la última camada de becerros nacidos. Entonces Batanezón era uno de los últimos añojos que se marcaron con el fuego de Sánchez Cobaleda. La última camada, destinada a lidiarse en 2014. Cuatro años con la agonía de vivir la cuenta atrás del fin de la historia... Así fue y, entre todos, fue Batanezón el último que saltó a las calles en festejos populares como aquella camada entera.

En la primera imagen, aparece Batanezón, hace unos meses, en la finca de Agustínez, junto a algunos de los becerros que ha dejado de descendencia. En la segunda foto, saliendo a la corraleta principal del embarcadero de Castillejo de Huebra, el día que volvió al Campo Charro, en febrero de 2015. Y, sobre estas líneas, el mítico hierro de la ganadería de Sánchez Cobaleda. VICENTE SÁNCHEZ LÓPEZ / JAVIER LORENZO

Se rompía así una línea ganadera como principal emblema de esta familia desde 1924. En lo más alto en los años 40, 50 y 60, anunciados los carteles de las grandes ferias y viendo como la aparición de la tablilla, que imponía un peso mínimo en los 70, abrió una dura crisis cuando se dejó de valorar el trapío de los astados a favor de los kilos y el peso desorbitado impuesto entonces. Esa dinámica tuvo su continuidad en los 80, cuando esta ganadería de pelajes espectaculares, trapío único y belleza inconfundible encontró su acomodo en los festejos de rejones.

Batanezón no fue un toro más, aunque en realidad ninguno lo sea. Este menos. No solo por la importancia de lo que suponía seguir adelante, padreando y viviendo. Y no solo como baluarte salvador de un encaste señero e identificativo, como el de Vega Villar, en la familia de los Sánchez Cobaleda con un siglo a cuestas, y como embajadora del toro más guapo de la cabaña brava. Ha muerto Batanezón. Con 16 años y la tranquilidad de dejar el mejor legado de la continuidad de una sangre perpetuada y asegurada de nuevo de cara al futuro. En la última década se convirtió en el consentido de la casa, le pusieron vacas del mismo origen y se puso así otra vez en marcha el contador de la siempre lenta evolución ganadera. El corazón del Campo Charro se quedó en el año diez sin el tricolor de las camadas de espectaculares pelajes berrendos que le daban una personalidad inconfundible a una de las fincas señeras de la Salamanca ganadera y tres lustros después, con el retorno de Batanezón, volvió a «teñirse» de color en ese punto y a parte que permite seguir escribiendo la que fue una página de oro en la historia de la tauromaquia. Batanezón volvió a una casa amante del del toro bravo y comprometida con el futuro. Lo hizo donde lo debía hacer. Fue un superviviente. Un toro emblemático que con su muerte se ha convertido en leyenda.

Ampliar Rosón, a punto de comenzar su etapa de semental en uno de los cercados de Agistínex. La responsabilidad de Rosón Uno de los descendientes de Batanezón es Rosón, un becerro de capa berrendo en colorado que ya pasta en los cercados de la finca salmantina de Agustínez y sobre el que recae el reto de seguir perpetuando la simiente de cara al futuro de la ganadería. Hijo de la vaca Rosina, número 109, Rosón es el nombre del novillo, que viene de la reata de las flores, una de las más clásicas de esta ganadería y esta sangre, que ha heredado además su característico y más buscado pelaje que le aporta una distinción mayor. Rosón formaba parte de la camada de erales del año pasado y este mismo invierno se estrenará con su primer lote de vacas en su primera incursión como semental en la ganadería. Junto a Rosón, Batanezón también dejó otro semental más que ya está aprobado en esta casa, un berrendo en negro entre los que se repartirán la treintena de vacas de vientre que forman parte de esta ganadería que renace con aires e ilusiones renovadas para seguir creciendo y dando vida al que fue uno de los grandes emblemas del Campo Charro en el último siglo.

El homenaje al inolvidable José Manuel Sánchez

La temporada de 2014, cuando se lidió la última camada de la historia de Sánchez Cobaleda, coincidió con la muerte del ganadero José Manuel Sánchez, que falleció aquel 14 de febrero a los 70 años de edad. No pudo embarcar los últimos toros ni mucho menos ver el retorno a su finca de uno de ellos. «Esta nueva aventura con esta ganadería es el mejor homenaje que le podemos hacer», comenta emocionada María José Majeroni. «Intentar recuperar un poco todo el inmenso trabajo que había hecho él desde que la ganadería cayó en sus manos», añade. Con Batanezón empezó esta nueva andadura y también un íntimo homenaje.

Ampliar José Manuel Sánchez, Juan José Piris y María José Majeroni, en una imagen para el recuerdo en la finca de la finca extremeña de Santa María. J. LORENZO

Los detalles

—Una ganadería con 75 reses en Castillejo.En la finca de Agustínez se conserva en la actualidad una ganadería de esta sangre que cuenta con unas 75 cabezas. Además, Batanezón dejó dos hijos que han sido ya aprobados para sementales de la ganadería, uno berrendo en negro y otro berrendo en colorao que es un fiel reflejo de su padre.

— Una veintena de reses para herrar este año. La penúltima camada de reses de Sánchez Cobaleda que se herrará este invierno tiene la camada más larga desde el retorno de esta sangre al Campo Charro: será una veintena de reses las que se marquen a fuego.

— 2022, fue el primer festejo en público. Iniciada esta nueva andadura con la vuelta de Batanezón en 2016 se lidiaron de nuevo productos de esta sangre por primera vez en la novillada sin picadores de la final de 'Guadalajara busca un torero' el 18 de septiembre de 2022 en Horche, donde tres astados de procedencia Vega Villar compartieron protagonismo con otros tantos de Castillejo de Huebra.

— De momento solo lidian erales. La idea de la ganadera María José Majeroni es mantenerse lidiando en el futuro únicamente erales en festejos sin caballos con el hierro de Sánchez Cobaleda hasta que vayan teniendo la suficiente información como para ir ascendiendo de escalafón en festejos mayores.

— El recuerdo de Batanerillo. Batanerillo, un utrero lucero y calcetero nacido de diciembre de 2009, fue el último ejemplar que se lidió a pie con este hierro en un festejo mayor, cuando la ganadería de Sánchez Cobaleda ya estaba destinada al matadero. Fue en Las Ventas, en una novillada concurso con reses de encastes minoritarios el 29 de septiembre de 2013. Lo lidió Jesús Fernández, que recibió una ovación tras su actuación.

— Cuatro hierros y encastes en la misma casa. En la misma casa y mismas manos se seleccionaban y criaban desde finales de los años 80 reses de cuatro encastes diferentes en otros tantos hierros. A los Vega Villar de Sánchez Cobaleda se unieron los Santa Coloma de Terrubias, los Murube en el Castillejo de Huebra y una mezcla personal de Murube y Atanasio en el que se anuncia de José Manuel Sánchez.