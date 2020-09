Recuerdan los más viejos del lugar que este evento iba incluso un poco más allá de la inauguración oficial taurina. Era además uno de los platos fuertes del primer día de Ferias y Fiestas en la ciudad. Por la mañana, el cohete que estrenaba de manera oficial las fiestas en la Plaza Mayor. Y por la tarde, el desenjaule en La Glorieta. Ambas fotos compartían la primera página del periódico tal día como hoy. Pero hoy, los toros no aparecen por la histórica suspensión del ciclo a causa del coronavirus. La expectación era desbordada por el desenjaule, con una amplísima historia ligada a los carteles más rutilantes del abono taurino. Festejo además, otrora, de gran demanda en las taquillas. No sólo se acababa el papel, se colgaba el "no hay billetes" e incluso funcionaba la reventa horas antes del espectáculo. Era frecuente ver en la década de los 80 y 90 como únicamente se bloqueaban las entradas del tendido 2, porque en él siempre fue donde se colocaban los camiones desde donde bajaban los toros al ruedo y la gente no podía verlos. Las entradas más demandadas eran las de los tendidos 6, 7 y 8, porque desde allí se ve la salida de frente de los animales al ruedo. Sin embargo, con anterioridad a esas décadas gloriosas, existe testimonio gráfico que verifica cómo no solo estos tendidos preferidos se cubrían, sino también se abarrotaban el sol, incluso esas localidades de detrás del camión, en tendidos, gradas y andanadas, con aficionados ávidos de toros. Así lo atestigua la imagen central de este reportaje, en la que aparecen los toros de Pérez Angoso, embarcados en la mítica finca de San Fernando y desenjaulados en La Glorieta en la Feria de 1971: Todo el sol repleto, y apretado, de espectadores y, curiosamente, con varios camiones en el ruedo, preparados y protegidos para suelta de los toros. Entonces era habitual colocar en el ruedo los cuatro o cinco vehículos que traían los encierros para hacer más dinámico el festejo. A diferencia a como se hace hoy (ya desde la década de los 80) en la que los camiones salen de uno en uno al ruedo y las corridas se van desenjaulando con los consiguientes tiempos muertos, de salidas, entradas y colocación del camión y los tableros de protección. Periodos absurdos y vacíos que rompen el ritmo de un espectáculo en el que todo depende única y exclusivamente del toro. Parece más incomprensible aún cuando en los últimos años, los tendidos de sol están completamente vacíos de público.